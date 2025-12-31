Advertisement
भोपाल

अगर ट्रेन में छूट जाए आपका बैग या मोबाइल, तो तुरंत करें ये काम; मिनटों में आपके हाथ में होगा आपका किमती सामान

MP News: आज की ये खबर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो ट्रेन में यात्रा करते समय अपना किमती सामान छोड़ जाते हैं. ऐसे में सबसे पहले आपको घबराना नहीं है. रेल मदद ऐप के जरिए आपका छूटा हुआ सामान आपको वापस मिल जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:21 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Bhopal News: अक्सर ऐसा होता है जब आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अपना किमती सामान ट्रेन में ही भूल जाते हों. आप तो अपने तंत्वय तक पहुंच जाते हैं लेकिन आपका सामान ट्रेन में सफर करते हुए कहीं और ही पहुंच जाता है. ऐसे स्थिति में फिर आप घबरा जाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. आज की ये खबर ऐसे भुल्लकड़ लोगों के लिए ही है. जानिए कैसे रेलवे की एक ऐप( Rail Madad) के जरिए आप ट्रेन में भूला हुआ अपना सामान वापस पा सकते हैं.

महीला ने ट्रेन में छोड़ा iPad
दरअसल, एक्स पर इस समय एक पोस्ट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. मामला है वही भूलने वाली बीमारी. एक्स पर दिया नाम की एक यूजर ने अपने साथ घटित घटना को लोगों के साथ शेयर करते हुए Rail Madad ऐप के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि ट्रेन से भोपाल जाते समय वे अपना iPad ट्रेन में ही भूल गई थी. ट्रेन से इतरने के एक घंटे बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ. ट्रेन में अपना किमती सामान भूलने का एहसास होते ही दिया बूरी तरह खबरा गईं. 

रेल मदद ऐप से मिला सामान
दिया ने आगे बताया  कि उन्होंने खुद को शांत किया फिर रेलवे की हेल्पलाइन नंबर #139 पर कॉल किया. इसके साथ ही रेल मदद ऐप पर अपने सामान गुम होने की शिकायत दर्ज की. अच्छी बात रही कि रेलवे की तरफ से कुछ ही मिनट में कॉल बैक आया और उन्हें अनका iPad सही सलामत मिल गया. 

कर्मचारियों का किया शुक्रियादा 
दिया ने बताया कि RPF के जवान, ट्रेन के TTE और अगले स्टेशन के कर्मचारियों ने तुरंत इस पर कार्रवाई की जिसकी वजह से उन्हें उनका सामान मिल पाया है. दिया ने सभी कर्मचारियों का नाम लेकर उनहें थैंक्स किया है. साथ ही उन्होंने बताया कि उस iPad में पढ़ाई के नोट्स थे जो उनके  लिए जरूरी थे. 

दिया की तरह आप भी रेल मदद ऐप की सहायता ले सकते हैं. बस एक शिकायत और कॉल से आपका किमकी सामान आपके हाथों में सुरक्षित होगा.

bhopal news

mp news
