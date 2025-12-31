अगर ट्रेन में छूट जाए आपका बैग या मोबाइल, तो तुरंत करें ये काम; मिनटों में आपके हाथ में होगा आपका किमती सामान

Bhopal News: अक्सर ऐसा होता है जब आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अपना किमती सामान ट्रेन में ही भूल जाते हों. आप तो अपने तंत्वय तक पहुंच जाते हैं लेकिन आपका सामान ट्रेन में सफर करते हुए कहीं और ही पहुंच जाता है. ऐसे स्थिति में फिर आप घबरा जाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. आज की ये खबर ऐसे भुल्लकड़ लोगों के लिए ही है. जानिए कैसे रेलवे की एक ऐप( Rail Madad) के जरिए आप ट्रेन में भूला हुआ अपना सामान वापस पा सकते हैं.

महीला ने ट्रेन में छोड़ा iPad

दरअसल, एक्स पर इस समय एक पोस्ट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. मामला है वही भूलने वाली बीमारी. एक्स पर दिया नाम की एक यूजर ने अपने साथ घटित घटना को लोगों के साथ शेयर करते हुए Rail Madad ऐप के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि ट्रेन से भोपाल जाते समय वे अपना iPad ट्रेन में ही भूल गई थी. ट्रेन से इतरने के एक घंटे बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ. ट्रेन में अपना किमती सामान भूलने का एहसास होते ही दिया बूरी तरह खबरा गईं.

रेल मदद ऐप से मिला सामान

दिया ने आगे बताया कि उन्होंने खुद को शांत किया फिर रेलवे की हेल्पलाइन नंबर #139 पर कॉल किया. इसके साथ ही रेल मदद ऐप पर अपने सामान गुम होने की शिकायत दर्ज की. अच्छी बात रही कि रेलवे की तरफ से कुछ ही मिनट में कॉल बैक आया और उन्हें अनका iPad सही सलामत मिल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारियों का किया शुक्रियादा

दिया ने बताया कि RPF के जवान, ट्रेन के TTE और अगले स्टेशन के कर्मचारियों ने तुरंत इस पर कार्रवाई की जिसकी वजह से उन्हें उनका सामान मिल पाया है. दिया ने सभी कर्मचारियों का नाम लेकर उनहें थैंक्स किया है. साथ ही उन्होंने बताया कि उस iPad में पढ़ाई के नोट्स थे जो उनके लिए जरूरी थे.

दिया की तरह आप भी रेल मदद ऐप की सहायता ले सकते हैं. बस एक शिकायत और कॉल से आपका किमकी सामान आपके हाथों में सुरक्षित होगा.