भोपाल में युवक ने पार की सारी हदें, बकरी के साथ की अश्लील हरकत! FIR दर्ज

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां गांधी नगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर बकरी के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने का आरोप लगा है. जैसे ही बकरी के मालिक को इस घिनौनी घटना का पता चला, उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक कृत्य) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

युवक ने बकरी के साथ की अश्लील हरकत!

दरअसल, भोपाल के गोंदरमऊ इलाके में बकरी के साथ हुई इस घटना ने सबको चौंका दिया है. जहां कपिल नाम के एक युवक पर बकरी के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अमानवीय हरकत करने का आरोप लगा है. यह शर्मनाक घटना बिजली ऑफिस के पास हुई, जिसकी जानकारी मिलने पर बकरी के मालिक ने गांधी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कपिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. घटना सामने आने के बाद इलाके में गुस्सा है.

युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गांधी नगर पुलिस के अनुसार, यह दिल दहला देने वाली घटना गोंदरमऊ स्थित बिजली दफ्तर के पास हुई, जहां आरोपी कपिल पर एक बकरी के साथ अमानवीय और आपत्तिजनक कृत्य करने का आरोप है. जैसे ही बकरी के मालिक को इस घिनौनी हरकत का पता चला उसने तुरंत गांधी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. शुरुआती जांच में यह मामला पशु क्रूरता से जुड़ा पाया गया है और पुलिस गंभीरता से इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया गया है. (सोर्स-पत्रिका)

