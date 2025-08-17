MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884725
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?

Aadhaar Card Update: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से आधार कार्ड बनाए जाएंगे. इस दौरान स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाए और अपडेट किए जाएंगे. ताकि उन्हें रीक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?

Aadhaar Card Biometric Update: मध्य प्रदेश आधार कार्ड अपडेट कराने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां अब छोटे बच्चों आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान के तहत बच्चों का आधार कार्ड सरकारी स्कूल में बनवाया जाएगा. आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने का मुख्य उद्धेश्य यह है कि बच्चों को परीक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके.

18 अगस्त से शुरू होगा अभियान
दरअसल, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसका लाभ पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को मिलेगा. पढ़ाई करने वाले बच्चों के आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) से समन्वय किया है. 18 अगस्त से सरकारी स्कूलों में आधार नामांकन और अपडेशन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे.

सरकारी स्कूलों में विद्यालय के द्वार नाम से इस अभियान को चलाया जाएगा. इसके तहत बच्चों के आधारा कार्ड बनाए जाएंगे. साथ ही उनका अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जाएगा. जिसमें अंगुलियों के निशान, आइस स्कैन और फोटो अपडेट किया जाएगा.

जानिए फीस 
यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा. जिसमें पढ़ने वाले बच्चों के 100 प्रतिशत आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें छात्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप में  संग्रहित करने में आसानी होगी. इसके तहत पहला अपडेट पांच से सात साल की उम्र में और दूसरा 15 से 17 साल की उम्र में निशुल्क किया जाएगा. वहीं, तय उम्र के बाद आधार अपडेट कराने वालों को शुल्क देना होगा. आधार कार्ड अपडेट हो जाने से स्कूली बच्चों को परीक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा. 

ये भी पढ़ें- MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो भोपाल-इंदौर समेत 5 शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Aadhaar card updatemp news

Trending news

Aadhaar card update
MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?
chhattisgarh weather news
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
chhatarpur news
Chhatarpur: MP में आवारा पशुओं की 'लापरवाही' पर लगाम! छतरपुर में 5 पशुपालकों पर FIR
mp vehicle News
मध्य प्रदेश में 16 करोड़ की चोरी! पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
mp news
MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो इन शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड
chhattisgarh news
Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश
dhar news
MP Politics: ये सब क्या चल रहा? राहुल गांधी की पार्टी में योगी-मोदी जिंदाबाद के नारे
Sidhi news
कर्नाटक पुलिस पर MP में लगा आरोप, स्पेशल कोर्ट का वारंट लेकर पहुंची थी सीधी, जानिए
Khairagarh news
टूटे दिल की खतरनाक साजिश, प्रेमिका के पति को भेजा मौत का तोहफा,बम कांड से हिला इलाका
;