MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?

Aadhaar Card Biometric Update: मध्य प्रदेश आधार कार्ड अपडेट कराने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां अब छोटे बच्चों आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान के तहत बच्चों का आधार कार्ड सरकारी स्कूल में बनवाया जाएगा. आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने का मुख्य उद्धेश्य यह है कि बच्चों को परीक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके.

18 अगस्त से शुरू होगा अभियान

दरअसल, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसका लाभ पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को मिलेगा. पढ़ाई करने वाले बच्चों के आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) से समन्वय किया है. 18 अगस्त से सरकारी स्कूलों में आधार नामांकन और अपडेशन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे.

सरकारी स्कूलों में विद्यालय के द्वार नाम से इस अभियान को चलाया जाएगा. इसके तहत बच्चों के आधारा कार्ड बनाए जाएंगे. साथ ही उनका अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जाएगा. जिसमें अंगुलियों के निशान, आइस स्कैन और फोटो अपडेट किया जाएगा.

जानिए फीस

यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा. जिसमें पढ़ने वाले बच्चों के 100 प्रतिशत आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें छात्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप में संग्रहित करने में आसानी होगी. इसके तहत पहला अपडेट पांच से सात साल की उम्र में और दूसरा 15 से 17 साल की उम्र में निशुल्क किया जाएगा. वहीं, तय उम्र के बाद आधार अपडेट कराने वालों को शुल्क देना होगा. आधार कार्ड अपडेट हो जाने से स्कूली बच्चों को परीक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और डीबीटी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.

ये भी पढ़ें- MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो भोपाल-इंदौर समेत 5 शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.