Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3034407
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'नादान परिंदे' गाते वक्त स्टेज से गिरे सिंगर मोहित चौहान, हक्के-बक्के रह गए फैंस, भोपाल एम्स में चल रहा था लाइव परफॉर्मेंस

Bhopal News: एम्स भोपाल में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मशहूर सिंगर मोहित चौहान गाना 'नादान परिंदे' गाते समय अचानक स्टेज से गिर गए. इस घटना से उनके फैंस चिंतित हो गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नादान परिंदे' गाते वक्त स्टेज से गिरे सिंगर मोहित चौहान, हक्के-बक्के रह गए फैंस, भोपाल एम्स में चल रहा था लाइव परफॉर्मेंस

Mohit Chauhan: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में AIIMS भोपाल के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 'रेटिना 8.0' में एक बड़ी घटना हुई. यहां जाने-माने बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान जो इवेंट में लाइव परफॉर्म कर रहे थे अचानक स्टेज से गिर गए. यह घटना तब हुई जब मोहित चौहान अपना पॉपुलर गाना 'नादान परिंदे' गा रहे थे. स्टेज पर परफॉर्म करते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर गए. इस अचानक हुए हादसे से इवेंट में मौजूद दर्शक और फैंस कुछ देर के लिए हक्के-बक्के रह गए.

लड़खड़ाकर गिरे सिंगर मोहित चौहान
दरअसल, AIIMS भोपाल के वार्षिक फेस्ट रेटिना 8.0 में सिंगर मोहित चौहान परफॉर्म कर रहे थे, तब अचानक वे ‘नादान परिंदे’ गाते समय स्टेज से नीचे गिर गए. हालांकि हादसा गंभीर दिखा, लेकिन मोहित चौहान तुरंत ही स्टैंडिंग पोज़िशन में आ गए और बिना रुके दोबारा गाना शुरू कर दिया. यह वीडियो स्टेज के पास मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना में मोहित चौहान को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं. 

यह भी पढ़ें: भोपाल मेट्रो में इतने दिन फ्री सफर कर सकेंगे लोग, फिर लगेगा किराया, खत्म होने वाला है इंतजार

Add Zee News as a Preferred Source

 

गिरने के तुरंत बाद फिर गाने लगे गाना
हालांकि, मोहित चौहान ने ज़बरदस्त हिम्मत और प्रोफेशनलिज़्म दिखाया. स्टेज पर गिरने के तुरंत बाद वह जल्दी से उठे माइक पकड़ा और बिना रुके गाना गाते रहे. इससे पता चलता है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी और वह बिल्कुल ठीक हैं. सिंगर के सुरक्षित होने की बात जानकर फैंस ने राहत की सांस ली. यह पूरी घटना स्टेज के पास खड़े एक युवक ने अपने मोबाइल फोन कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
'नादान परिंदे' गाते वक्त स्टेज से गिरे मोहित चौहान, हक्के-बक्के रह गए फैंस, फिर...
balrampur news
4 बच्चों की मौत से बौखलाई महिला, टांगी से पड़ोसी को काट डाला, इस बात का था शक
Bilaspur News
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज! 18 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी..
ratlam news
डिग्री BEMS, इलाज एलोपैथी!रतलाम के अवैध क्लिनिक पर छापा;उज्जैन टीम की जांच से खुलासा
cg government transfers
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 अधिकारियों के तबादले से कई विभागों में बदलाव
mp plane crash 2025
एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, पायलट समेत दो लोग गंभीर घायल
surajpur news
पति ने सिलबट्टे से कुचलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव कुएं में फेंककर ऊपर से ढका
Raipur DSP case
महंगे गहने...लग्जरी कार, महिला डीएसपी पर कारोबारी ने लगाए गंभीर लव ट्रैप के आरोप
chhattisgarh land guideline
छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी-बिक्री की नई गाइडलाइन पर नया आदेश जारी, सीएम ने दी राहत
Vidisha Nagar Palika
MP में अर्धनग्न प्रदर्शन पर उतरे पार्षद, ‘विधायक’ पर लगाए गंभीर आरोप