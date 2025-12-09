'नादान परिंदे' गाते वक्त स्टेज से गिरे सिंगर मोहित चौहान, हक्के-बक्के रह गए फैंस, भोपाल एम्स में चल रहा था लाइव परफॉर्मेंस

Mohit Chauhan: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में AIIMS भोपाल के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 'रेटिना 8.0' में एक बड़ी घटना हुई. यहां जाने-माने बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान जो इवेंट में लाइव परफॉर्म कर रहे थे अचानक स्टेज से गिर गए. यह घटना तब हुई जब मोहित चौहान अपना पॉपुलर गाना 'नादान परिंदे' गा रहे थे. स्टेज पर परफॉर्म करते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर गए. इस अचानक हुए हादसे से इवेंट में मौजूद दर्शक और फैंस कुछ देर के लिए हक्के-बक्के रह गए.

लड़खड़ाकर गिरे सिंगर मोहित चौहान

दरअसल, AIIMS भोपाल के वार्षिक फेस्ट रेटिना 8.0 में सिंगर मोहित चौहान परफॉर्म कर रहे थे, तब अचानक वे ‘नादान परिंदे’ गाते समय स्टेज से नीचे गिर गए. हालांकि हादसा गंभीर दिखा, लेकिन मोहित चौहान तुरंत ही स्टैंडिंग पोज़िशन में आ गए और बिना रुके दोबारा गाना शुरू कर दिया. यह वीडियो स्टेज के पास मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना में मोहित चौहान को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

गिरने के तुरंत बाद फिर गाने लगे गाना

हालांकि, मोहित चौहान ने ज़बरदस्त हिम्मत और प्रोफेशनलिज़्म दिखाया. स्टेज पर गिरने के तुरंत बाद वह जल्दी से उठे माइक पकड़ा और बिना रुके गाना गाते रहे. इससे पता चलता है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी और वह बिल्कुल ठीक हैं. सिंगर के सुरक्षित होने की बात जानकर फैंस ने राहत की सांस ली. यह पूरी घटना स्टेज के पास खड़े एक युवक ने अपने मोबाइल फोन कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

