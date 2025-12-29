14 साल बाद जेल से बाहर आया आरोपी, रिहाई के 2 महीने बाद अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार

MP News: भोपाल में एक पिता पर अपनी बेटी के साथ यौन शोषण करने का आरोप है. आरोपी पहले ही 14 साल की सजा काट चुका है. जेल से बाहर आते ही उसने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में ले लिया है.
Father assault case with daughter in Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंका देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ 14 साल से जेल में बंद पिता ने सलाखों से बाहर आते ही ऐसा कारनामा कर दिया, जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. जेल से बाहर आते ही पिता की गंदी निगाहें अपनी ही बेटी पर थीं. पिता पर बेटी के साथ यौन शोषण करने का आरोप है.
क्या है पूरा मामला
मामला भोपाल का है, जहाँ एक पिता पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं. आरोपी पिता पहले से ही गंभीर अपराध के दोष में जेल की सजा काट चुका है. 14 साल उसने जेल के अंदर काटे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी रिहाई की डेट नजदीक आई, उसके भीतर का शैतान फिर से जाग गया. रिहाई के महज 2 महीने बाद ही उसने अपनी बेटी को निशाना बनाया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.
बेटी ने बताई सच्चाई
बेटी की उम्र 19 वर्ष है. उसने बताया कि वह अपने माता-पिता से अलग रहती है, क्योंकि दोनों का तलाक हो चुका है. करीब दो हफ्ते पहले वह अपने पिता के घर रहने गई थी. इस दौरान उसके पिता ने लगभग 12-15 बार उसके साथ दुर्व्यवहार किया. आरोपी पिता बार-बार उसे धमकाता भी था कि यह बात चारदीवारी में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए.
फिर से सलाखों के पीछे आरोपी
परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई. उसने बताया कि कैसे आरोपी उस पर दबाव डालकर दुष्कर्म किया करता था और उसे धमकाया करता था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है. आरोपी के खिलाफ रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला दर्ज किया गया है.
