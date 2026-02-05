लड़कियों पर ब्लेड से हमला करने वाला 'कटर मैन' अरेस्ट, पत्नी से झगड़े के बाद बना साइको,फिर घटना को अंजाम देने की फिराक में था

Bhopal News: भोपाल पुलिस ने उस "साइको सीरियल कटर मैन" को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले छह दिनों से ब्लेड से महिलाओं पर हमला करके दहशत फैला रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी सागर का रहने वाला है और पत्नी से झगड़े के बाद मानसिक रूप से परेशान हो गया था और सड़कों पर चलने वाली लड़कियों को निशाना बना रहा था. पच्चीस पुलिस टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थीं और उसे पकड़ने के लिए ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया था.

आरोपी सड़क पर चलती लड़कियों और महिलाओं पर हमला करता था, उन्हें ब्लेड या कटर से घायल करता था और फिर भाग जाता था. इस साइको किलर की दिमागी हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई युवतियों को निशाना बनाया था.

पत्नी से झगड़े के बाद बना साइको

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सागर जिले का रहने वाला है. उसके हिंसक व्यवहार के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह माना जा रहा है. पत्नी से झगड़े के बाद वह मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने बेकसूर लड़कियों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए, भोपाल पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए CCTV फुटेज और मुखबिरों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए 25 स्पेशल टीमें बनाईं. उसे पकड़ने पर ₹25,000 का इनाम भी रखा गया था.

फिर घटना को अंजाम देने की फिराक में था

गिरफ्तारी के डर से आरोपी पिछले कुछ दिनों से छिपा हुआ था. गुरुवार को जब वह अयोध्या नगर इलाके में एक और वारदात करने निकला, तो अलर्ट पुलिस टीमों ने उसे पकड़ लिया. उसकी गिरफ्तारी से राजधानी की महिलाओं को बहुत राहत मिली है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि उसने कुल कितने अपराध किए हैं.

लोगों में डर का माहौल

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी अलग-अलग इलाकों में घूम रहा था और अचानक लड़कियों पर ब्लेड से हमला कर रहा था. हालात इतने खराब थे कि माता-पिता अंधेरा होने के बाद अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डर रहे थे. पिपलानी और अयोध्या नगर इलाकों में हुए इस वारदात के बाद से लोगों में डर का माहौल बन गया था.

