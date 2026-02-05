Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3098851
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

लड़कियों पर ब्लेड से हमला करने वाला 'कटर मैन' अरेस्ट, पत्नी से झगड़े के बाद बना साइको,फिर घटना को अंजाम देने की फिराक में था

Bhopal News: भोपाल में ब्लेड से महिलाओं पर हमला करके दहशत फैलाने वाले सीरियल कटर मैन को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है. आरोपी सागर जिले का रहने वाला है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लड़कियों पर ब्लेड से हमला करने वाला 'कटर मैन' अरेस्ट, पत्नी से झगड़े के बाद बना साइको,फिर घटना को अंजाम देने की फिराक में था

Bhopal News: भोपाल पुलिस ने उस "साइको सीरियल कटर मैन" को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले छह दिनों से ब्लेड से  महिलाओं पर हमला करके दहशत फैला रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी सागर का रहने वाला है और पत्नी से झगड़े के बाद मानसिक रूप से परेशान हो गया था और सड़कों पर चलने वाली लड़कियों को निशाना बना रहा था. पच्चीस पुलिस टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थीं और उसे पकड़ने के लिए ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया था.

आरोपी सड़क पर चलती लड़कियों और महिलाओं पर हमला करता था, उन्हें ब्लेड या कटर से घायल करता था और फिर भाग जाता था. इस साइको किलर की दिमागी हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई युवतियों को निशाना बनाया था.

पत्नी से झगड़े के बाद बना साइको
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सागर जिले का रहने वाला है. उसके हिंसक व्यवहार के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह माना जा रहा है. पत्नी से झगड़े के बाद वह मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने बेकसूर लड़कियों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए, भोपाल पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए CCTV फुटेज और मुखबिरों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हुए 25 स्पेशल टीमें बनाईं. उसे पकड़ने पर ₹25,000 का इनाम भी रखा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फिर घटना को अंजाम देने की फिराक में था
गिरफ्तारी के डर से आरोपी पिछले कुछ दिनों से छिपा हुआ था. गुरुवार को जब वह अयोध्या नगर इलाके में एक और वारदात करने निकला, तो अलर्ट पुलिस टीमों ने उसे पकड़ लिया. उसकी गिरफ्तारी से राजधानी की महिलाओं को बहुत राहत मिली है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि उसने कुल कितने अपराध किए हैं.

लोगों में डर का माहौल
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी अलग-अलग इलाकों में घूम रहा था और अचानक लड़कियों पर ब्लेड से हमला कर रहा था. हालात इतने खराब थे कि माता-पिता अंधेरा होने के बाद अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डर रहे थे. पिपलानी और अयोध्या नगर इलाकों में हुए इस वारदात के बाद से लोगों में डर का माहौल बन गया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
लड़कियों पर ब्लेड से हमला करने वाला 'कटर मैन' अरेस्ट,पत्नी से झगड़े के बाद बना साइको
Railway Budget 2026
MPCG से गुजरेगा 2052KM का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जानें क्या-क्या होंगे फायदे?
ujjain news
उज्जैन केस से जानिए क्या होता है ग्रूमिंग नेटवर्क, किशोर कैसे बनते हैं इसका शिकार
narsinghpur news
गजब बेज्जती है भाई! अपराधी पर पुलिस ने रखा सिर्फ 1 रुपये का इनाम, जानिए पूरा मामला
mp police
MP के 269 अफसर-कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची
sagar news
सागर में खौफनाक वारदात! अस्पताल के गेट पर नर्स की गोली मारकर हत्या, फैली सनसनी
bijapur news
बीजापुर में जवानों-नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कमांडर उधम सिंह के मारे जाने की खबर
bhopal news
भोपाल में बनेगी एआई सिटी, एक ही छत के नीचे होगा AI का पूरा संसार...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: IFS विपिन पटेल का इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला; पढ़ें 5 फरवरी की खबरें
gwalior news
ग्वालियर नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा! BJP-कांग्रेस नेताओं में तू-तू, मैं-मैं