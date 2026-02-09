Advertisement
सरकारी अस्पताल में यह कैसी साजिश? डॉक्टर बनकर घूमता रहा लुटेरा, परिजनों को डराकर QR कोड से वसूलता था रकम

Bhopal Hamidia Hospital Fraud: भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मरीज के परिजनों को डराकर ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों के परिजनों से QR कोड के जरिए पैसे ठगता था. इस मामले में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:05 PM IST
Bhopal Hamidia Hospital Fraud: राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में इलाज कराने पहुंचे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशआना बनाकर एक शातिर ठग ने धोखाधड़ी को अंजाम दिया. खुद को डॉक्टर बताने वाला यह जालसाज अस्पताल के वार्डों में खुलेआम घूमता रहा और मरीजों के परिजनों को इलाज में देरी या जान का खतरा बताकर डराता रहा. इसी डर का फायदा उठाते हुए वह परिजनों से ऑनलाइन भुगतान के जरिए पैसे वसूलता था. इस ठगी के तरीके ने अस्पताल प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है. 

बताया जा रहा है कि यह धोखाधड़ी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी. आरोपों के अनुसार, इस पूरे खेल में अस्पताल के कुछ कर्मचारियों की भी संलिप्तता थी, जो मरीजों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां उस ठग तक पहुंचा रहे थे. इन्हीं सूचनाओं के सहारे वह परिजनों को विश्वास में लेकर ठगी को अंजाम देते था.

पैसे मिलते ही नंबर कर देता था ब्लॉक 
मामले की जांच में पता चला है कि आरोपी जितेंद्र खाकरे अस्पताल का डॉक्टर बनकर मरीजों के रिश्तेदारों को फोन करता था. वह दावा करता था कि मरीज की हालत गंभीर है और दवा या सर्जरी के लिए तुरंत पैसे भेजने होंगे. घबराए हुए रिश्तेदार उसकी बातों पर भरोसा करके उसके दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करके जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर देते थे. जैसे ही उसे पैसे मिलते थे, आरोपी अपना फोन बंद कर देता था या नंबर ब्लॉक कर देता था.

अस्पताल के कर्मचारी देते थे मरीजों की जानकारी! 
जांच में यह भी पता चला है कि कुछ हॉस्पिटल कर्मचारियों ने आरोपी को मरीज का नाम, बीमारी, वार्ड नंबर, ऑपरेशन की तारीख और परिवार वालों के मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी दी थी. इसके बदले में उन्हें हर मामले में धोखे से लूटी गई रकम का लगभग 20 प्रतिशत कमीशन मिला. अब तक कम से कम सात कर्मचारियों के इसमें शामिल होने का शक है.

खुद को डॉक्टर बताकर ऐंठता था पैसे 
एक पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को डॉक्टर बताया और कहा कि उनकी पत्नी को लिवर में सूजन है और दवाइयां अस्पताल के बाहर से मंगवानी पड़ेंगी. QR कोड से 5 हजार रुपये भेजने के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया. इसी तरह कई लोगों को कॉल आए और उन्हें मरीजों की हालत गंभीर बताकर पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया.

पुलिस ने जांल बिछाकर पकड़ा आरोपी 
बार-बार शिकायतें मिलने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद एक खास रणनीति बनाई गई. पीड़ित को आरोपी से दोबारा संपर्क करने के लिए कहा गया. जैसे ही आरोपी ने कॉल किया साइबर टीम ने नंबर ट्रेस कर लिया. तीन दिन की निगरानी के बाद आरोपी को इंदौर में गिरफ्तार किया गया और भोपाल लाया गया.

अब तक 10 से ज्यादा मरीजों के परिजनों को ठगा
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिछले डेढ़ महीने में इसी तरीके से 10 से ज्यादा मरीजों के परिवारों को धोखा दिया है. उसने हर परिवार से 7000 से 10000 रुपये वसूले. आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: रायपुर में फिर हेराफेरी: 100 गुना पैसा करने का दिया झांसा, भागने से पहले हुआ खेला

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

