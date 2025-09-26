सावधान! मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं, सामने आई बड़ी वजह

MP CM Helpline Number: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है. जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों की प्रक्रिया में गड़बड़ियों और ब्लैकमेलिंग की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. जनता की परेशामीन सुनकर उसका हल निकालने के लिए बनी सीएम हेल्पलाइन में अब कुछ लोग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं. ये लोग झूठी शिकायतें करके अफसरों पर दबाव बनाते हैं. कई बार ब्लैकमेल करने तक की कोशिश करते हैं, जिससे सिस्टम की साक पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कार्यालय से साफ कहा गया है कि अब ऐसे फर्जी और ब्लैकमेलिंग करने वाले शिकायतकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी जिलों के कलेक्टरों को कहा गया है कि वे अपने इलाके में ऐसे लोगों की पहचान करें, जो झूठी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं. हर जिले से ऐसे शिकायतकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर सरकार को भेजनी होगी. ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. सरकार का कहना है कि ये कदम शिकायत प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए जरूरी है.

शिकायतों की संख्या बढ़ी

बीते कुछ महीनों से हेल्पलाइन में शिकायतों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन इनमें कई मामले फर्जी भी निकल रहे हैं. कुछ लोग अपनी निजी मांगों को पूरा करवाने के लिए अफसरों को धमकाते हैं. इससे न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज में रुकावट आ रही है बल्कि असली शिकायतों पर ध्यान देना भी मुश्किल हो गया है. अब सरकार ने तय किया है कि ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे सिस्टम मजबूत होगा

सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक, कलेक्टरों को हर शिकायत की गहराई से जांच करनी होगी और यह भी देखना होगा कि शिकायत कितनी सही है. साथ ही हेल्पलाइन पर आने वाली हर शिकायत की गुणवत्ता पर नजर रखनी होगी. उम्मीद है कि इस कदम से जनता को भरोसा मिलेगा कि उनकी बात सही तरीके से सुनी जाएगी और झूठे शिकायतकर्ता अब कानून के शिकंजे में आएंगे. इससे सिस्टम और मजबूत होगा और असली जरूरतमंदों को जल्दी राहत मिल सकेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!