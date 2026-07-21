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ऑनलाइन मंगाया पास्ता खाते ही बच्चे के होंठ-गाल सूजे, लस्सी में निकला कीड़ा; भोपाल में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन

भोपाल में ऑनलाइन ऑर्डर किया गया पास्ता खाने के बाद एक बच्चे के होंठ और गाल सूज गए, जिसके बाद उन्होंने फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत दर्ज कराई. वहीं लालघाटी के एक रेस्टोरेंट में परोसी गई लस्सी में कीड़ा मिलने के बाद उसके सैंपल भी लिए गए.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 21, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:19 AM IST
ऑनलाइन मंगाया पास्ता खाते ही बच्चे के होंठ-गाल सूजे, लस्सी में निकला कीड़ा; भोपाल में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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