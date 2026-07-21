/ऑनलाइन मंगाया पास्ता खाते ही बच्चे के होंठ-गाल सूजे, लस्सी में निकला कीड़ा; भोपाल में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन

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भोपाल में खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतों के बाद खाद्य और औषधि विभाग ने दो बड़े रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने दोनों जगहों का निरीक्षण किया और खाने-पीने की चीजों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे. बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर किया गया पास्ता खाने के बाद होंठ और गालों पर सूजन आ गई थी. इसके बाद ग्राहक ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग से शिकायत की. शिकायत के बाद सोमवार को टीम ने पास्ता के सैंपल लिए. साथ ही, लालघाटी इलाके के एक रेस्टोरेंट की लस्सी में कीड़े मिलने के बाद वहां भी सैंपल लिए गए.
पास्ता खाते ही बच्चे के होंठ-गाल सूजे
जानकारी के अनुसार पहला मामला पिज्जा हट से जुड़ा है, जहां आउटलेट से ऑर्डर किया गया पास्ता खाने के तुरंत बाद एक छोटे बच्चे के होंठ और गाल बुरी तरह सूज गए. बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर परिवार ने तुरंत CM हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर तेजी से कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की एक टीम ने पिज्जा हट की रसोई का निरीक्षण किया और पास्ता, व्हाइट बेस, चीज और चीज स्प्रेड जैसी मुख्य सामग्रियों के सैंपल जब्त किए.
लस्सी में निकला कीड़ा
दूसरी घटना लालघाटी चौराहे पर स्थित आनंदम रेस्टोरेंट की है, जहां एक ग्राहक द्वारा खरीदी गई लस्सी में कीड़ा मिलने के बाद गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई. दोनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के सैंपल सील कर दिए हैं और उन्हें जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा है. अधिकारियों ने कहा कि लैब रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश सरकार हुई अलर्ट
इस बीच मिलावटी और सिंथेटिक दूध बनाने और बेचने वाले एक सिंडिकेट का पता चलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य भर के सभी दूध कलेक्शन पॉइंट, दूध प्रोसेसिंग ज़ोन, BMC सेंटर और डेयरियों में तुरंत जांच की जाए और टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए जाएं. मिलावट के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी. सभी रिपोर्ट 31 जुलाई तक मुख्यालय में जमा करनी होंगी और इस पूरे अभियान का सख्ती से पालन करना जरूरी है.
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