भोपाल स्लाटर हाउस केस में बड़ा एक्शन, गौ-मांस को बफेलो मीट बताने वाले डॉक्टर पर गिरी गाज, सस्पेंशन के बाद खुलासे की तैयारी

Bhopal News: भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौ मांस की स्लॉटिंग मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डॉ.बेनी प्रसाद गौर को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:50 PM IST
भोपाल स्लाटर हाउस केस में बड़ा एक्शन, गौ-मांस को बफेलो मीट बताने वाले डॉक्टर पर गिरी गाज, सस्पेंशन के बाद खुलासे की तैयारी

Bhopal Slaughter House Case Update: राजधानी भोपाल के नगर निगम स्लॉटर हाउस में गौ मांस मामले में ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (Zee MP-CG) की खबर का असर देखने को मिला है. शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. आरोप है कि  डॉ. बेनी प्रसाद गौर ने गाय के मांस को भैंस का मांस बताकर झूठे सर्टिफिकेट जारी किए थे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने भोपाल नगर निगम को संबंधित डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने का निर्देश दिया है.

गाय के मांस को भैंस का मांस बताया
यह पूरा मामला स्लॉटर हाउस में गायों की अवैध (स्लॉटिंग) कटाई से जुड़ा है. ज़ी न्यूज़ की एक जांच में पता चला कि नगर निगम के ज़िम्मेदार अधिकारी और डॉक्टर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. आरोप है कि नगर निगम के डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर ने अपनी रिपोर्ट में गाय के मांस को भैंस का मांस बताकर सर्टिफ़िकेट दिया था. इस खुलासे के बाद पूरे राज्य में गुस्सा फैल गया और सरकार की निगरानी पर सवाल उठाए गए.

Zee MP-CG की खबर का बड़ा असर
Zee MP–CG द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका संज्ञान लिया और भोपाल नगर निगम को आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने का साफ आदेश दिया. इसे एक गंभीर अपराध बताते हुए, मंत्री ने इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच के निर्देश दिए. सरकार की इस कड़ी कार्रवाई से नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले या नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा. बताया जा रहा है कि डॉक्टर के सस्पेंशन के बाद कई खुलासे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भैंस के नाम पर मुंबई भेजा गया गौमांस, सैंपल रिपोर्ट ने खोल दी खौफनाक साजिश की पोल! चिकित्सा अधिकारी के पत्र से हड़कंप

 

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए जांच के आदेश
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'भोपाल नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए जिसने कथित तौर पर स्लॉटर हाउस मामले में गाय के मांस को भैंस का मांस बताकर गलत सर्टिफिकेट जारी किया था, और इस मामले की जांच शुरू की जाए'.

आरोप है कि जिंसी में स्थित स्लॉटर हाउस भैंस के मांस की आड़ में बीफ़ सप्लाई कर रहा था. यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने मुंबई भेजे जा रहे मांस की एक बड़ी खेप से सैंपल लिए और उनकी जांच करवाई. टेस्ट रिपोर्ट में सैंपल में गौमांस होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद यह पूरा मामला बढ़ गया. इस मामले में नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.बेनीप्रसाद गौर द्वारा 17 दिसंबर 2025 को जारी एक सर्टिफिकेट में गौ मांस को भैंस का मांस बताया गया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

