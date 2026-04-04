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भोपाल से गुजरने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, गर्मी में यात्रियों को मिलेगा फायदा

Bhopal Rail Mandal: भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली दो ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त कोच बढ़ाने का फैसला किया है. ऐसे में यात्रियों को गर्मी के सीजन में यात्रा करने से राहत मिलने वाली है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:50 PM IST
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भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 2 ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच
भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 2 ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच

Bhopal Railway Division: गर्मियों का सीजन शुरू होते ही भारतीय रेलवे ने जरूरी बदलाव शुरू कर दिए हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाए जा रहे हैं. भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली दो और ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाए जाने हैं. क्योंकि ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए यह फैसला किया गया है. पश्चिम-मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने इससे पहले भी लंबी दूरी की कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाए हैं. जबकि अब दो और ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगेंगे. जिससे यात्रियों को लंबी वेटिंग से राहत मिलेगी और टिकट भी आसानी से कन्फर्म होंगे. 

हिसार–तिरुपति स्पेशल ट्रेन 

हरियाणा के हिसार से चलकर आंध्रप्रदेश के तिरुपति तक जाने वाली गाड़ी संख्या 04717 में भी अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. इसमें 4 से 25 अप्रैल के बीच में एक थर्ड एसी कोच बढ़ाया जाएगा. इसी तरह से गाड़ी संख्या जबकि गाड़ी संख्या 04718 तिरुपति–हिसार में 6 से 27 अप्रैल 2026 के बीच एक थर्ड एसी कोच बढ़ा रहेगा. रेलवे के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त कोच बढ़ने से न केवल ट्रेन की भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा. साथ ही वेटिंग लिस्ट को भी कम करवाया जाएगा. ऐसे में यात्रियों को ही इस अतिरिक्त सुविधा का लाभ मिलेगा. 

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इसके अलावा गाड़ी संख्या 04715 जो बीकानेर–साई नगर शिरडी स्पेशल ट्रेन में भी एक्ट्रा कोच बढ़ाए जाएंगे. 4 से 25 अप्रैल 2026 तक इस ट्रेन में एक स्लीपर और एक थर्ड एसी का कोच जोड़ा जाएगा. गाड़ी संख्या 04716 में भी यह सुविधा 5 से 6 अप्रैल के बीच दी जाएगी. इस ट्रेन में भी यात्रियों को राहत दी जाएगी. ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग टिकटों की संख्या को नियत्रित करने के लिए यह फैसला किया जाएगा. 

कन्फर्म सीट के लिए बढ़ रहे कोच

यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग के चलते टिकट कन्फर्म नहीं हो रहे हैं. ऐसे में आरएसी टिकटों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था अप्रैल से लागू करने का फैसला किया है. ताकि यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेनों में आसानी हो सकेगी. 

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