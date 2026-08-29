/MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IPS अंशुमन यादव को ADG इंटेलीजेंस की कमान, चंचल शेखर बने खेल विभाग के संचालक

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मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है. गृह विभाग ने वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले और उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार, वरिष्ठ IPS अधिकारी अंशुमन यादव को नया ADG (इंटेलिजेंस) नियुक्त किया गया है, जबकि स्पेशल आर्म्ड फोर्स (SAF) के ADG चंचल शेखर को खेल और युवा कल्याण विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है.
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
इसी क्रम में दूसरे सीनियर अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है. स्पेशल DG अनिल कुमार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अजाक (अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण) पुलिस मुख्यालय के विशेष पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.वहीं, SAF (विशेष सशस्त्र बल) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर शुक्ला को खेल और युवा कल्याण विभाग का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा ADG श्रीनिवास वर्मा को SAF का ADG नियुक्त किया गया है. गृह विभाग द्वारा जारी इन आदेशों से पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और खेल विभागों के कामकाज में बेहतर प्रशासनिक दक्षता और तालमेल आने की उम्मीद है.
IPS अंशुमन यादव को ADG इंटेलीजेंस की कमान
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के मौजूदा ADG (इंटेलिजेंस) ए. साईं मनोहर 31 अगस्त 2026 को रिटायर होने वाले हैं. उनके रिटायरमेंट से ठीक दो दिन पहले सरकार ने इंटेलिजेंस विंग का चार्ज अंशुमान यादव को सौंपने का आदेश जारी किया. बता दें कि 1998 बैच के IPS अधिकारी अंशुमान यादव अभी खेल और युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे. हालांकि अब उन्हें ADG (इंटेलिजेंस) की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.
नई जिम्मेदारियां संभालेंगे अफसर
गृह विभाग के आदेश के बाद संबंधित अधिकारी अब अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे. खासकर इंटेलिजेंस और साइबर पुलिस मुख्यालय से जुड़ी जिम्मेदारियों को अहम माना जा रहा है. प्रशासनिक स्तर पर हुए इस फेरबदल को पुलिस व्यवस्था में आपसी तालमेल और कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा सकता है.
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