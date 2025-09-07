MP में अगले नहीं बनेगा कोई जिला या तहसील, क्या 2025 में ही होगा बदलाव ?

MP New District: मध्य प्रदेश में लंबे समय से नए जिले और तहसीलों की गठन की मांग अलग-अलग इलाको सें उठती रही है. कई नए जिलों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन एक अहम जानकारी सामने आई है, जहां 31 दिसंबर 2025 के बाद मध्य प्रदेश मे कोई भी नया जिला, तहसील या फिर उनकी सीमाओं में बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2027 में होने वाली जनगणना के लिए काम शुरू होगा, ऐसे में अगले साल के बाद कोई बड़ा प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा. ऐसे में इस बात की संभावना फिर से शुरू हो गई है कि अगर किसी नए जिले या फिर तहसील का गठन होना होगा तो सरकार इसी साल के आखिर तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकती है.

एमपी में प्रशासनिक समिति गठित

हालांकि राज्य में नए जिलों और तहसीलों की मांग को देखते हुए राज्य पुर्नगठन आयोग की एक समिति लगातार इस दिशा में मांग कर रही है, क्योंकि कई नए जिला प्रस्तावित हैं, जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही है. जबकि कई तहसीलों में भी बदलाव की मांग उठी है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक मोहन सरकार कुछ अहम प्रशासनिक बदलाव के फैसले ले सकती है. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. लेकिन 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय होने के बाद यह संभावनाएं जताई जा रही हैं.

2027 में होनी है जनगणना

साल 2027 में होने वाली आगामी जनगणना की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा निर्णय लिया है, प्रदेश में 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी नए जिले, तहसील या उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, यह निर्णय भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि जनगणना प्रक्रिया के दौरान भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके. राज्य शासन ने जनगणना कार्यों के सुचारु संचालन के लिए 'राज्य जनगणना समन्वय समिति' का गठन कर दिया है. इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि इसमें कई विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे.

राज्य सरकार की ओर से गठित समिति आगामी 31 दिसंबर 2025 को बैठक कर जनगणना में लगे कर्मचारियों की उपलब्धता, मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप देगी. यह प्रशिक्षण निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा, ताकि सभी कर्मचारी जनगणना कार्यों को सटीक और समयबद्ध तरीके से अंजाम दे सकें.

