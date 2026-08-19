/1.20 करोड़ में प्राइवेट पार्ट बेचने के लिए कराया लड़के का मर्डर, खरीदार नहीं मिला तो झील में फेंका अंग, रील के चक्कर में रची साजिश

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राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सोशल मीडिया की एक गुमराह करने वाली रील के कारण 17 साल के रेहान की जान चली गई. खुद को डॉक्टर बताने वाले BBA सेकंड ईयर के छात्र जाहिब खान ने इंस्टाग्राम पर देखा था कि किसी नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को बेचने पर ₹1.20 करोड़ मिलेंगे. इसी लालच में आकर उसने आमिर कुरैशी और तीन नाबालिगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. न सिर्फ रेहान की हत्या की गई, बल्कि उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया.इस अपराध ने सभी को दहला दिया है.
चौराहे पर पेन-चाबी बेचता था रेहान
17 साल का रेहान शाहजहानाबाद इलाके में अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था. रेहान भोपाल के चौराहों पर सिग्नल पर खड़े होकर चाबी के कवर और पेन बेचता था. वह रोज सौ, 150 रुपये कमाने के मकसद से घर से निकलता था ताकि शाम को घर लौटते समय अपनी मां और छोटे भाई के लिए राशन और सब्ज़ियां ला सके और तीनों का पेट भर सके. 6 अगस्त को भी हमेशा की तरह रेहान 100-150 रुपये कमाने के लिए घर से निकला और चौराहे पर पहुंचा. वहां 20 साल के जोहेब खान के भेजे हुए आरोपी से उसकी मुलाकात हुई. आरोपी ने उससे कहा कि अगर वह कुछ देर उसके साथ चले, तो उसे 100 रुपये मिलेंगे. रेहान ने आरोपी की बात मान ली और उसके साथ चला गया.
प्राइवेट पार्ट बेचने कराया था मर्डर
इसके बाद वे रेहान को भोपाल के छोटे तालाब के किनारे ले गए और हत्या कर दी. इसके बाद, उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए. इस भयानक साजिश का मास्टरमाइंड जोहेब खान था, जो BBA का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और अक्सर सफेद एप्रन पहनकर डॉक्टर होने का दिखावा करता था. पुलिस के मुताबिक जोहेब ने एक इंस्टाग्राम रील देखी थी और फिर अपने साथियों को एक वीडियो दिखाकर यकीन दिलाया था कि 15 या 16 साल के लड़के के प्राइवेट पार्ट्स से ₹1.20 करोड़ मिल सकते हैं. डॉक्टर जैसा दिखने की वजह से वे उसकी इस झूठी बात पर यकीन कर बैठे. इस बेबुनियाद दावे के लालच में आकर आमिर कुरैशी और तीन नाबालिग़ लड़के भी इस साजिश में शामिल हो गए.
सुलभ कॉम्प्लेक्स में सफाईकर्मी का काम
रेहान की मां शाहजहांनाबाद इलाके के एक सुलभ कॉम्प्लेक्स में सफाईकर्मी का काम करती थीं और वहीं रहती भी थीं. परिवार की बेहद खराब आर्थिक हालत को देखकर भोपाल पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई. रेहान अपनी मां और छोटे भाई का एकमात्र सहारा था, इसलिए उसकी मौत के बाद उनके लिए दिन में दो बार का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था. ACP संतोष पटेल उस सुलभ कॉम्प्लेक्स में गए जहां रेहान की मां रहती थीं. उन्होंने बड़ी इंसानियत दिखाते हुए उन्हें एक महीने का राशन दिया.
भोपाल की एक झील में फेंका प्राइवेट पार्ट
रेहान की हत्या के बाद से ही उसका परिवार गहरे सदमे में है और उसकी बहनें आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग कर रही हैं. रेहान की हत्या के बाद आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए और उन्हें बेचने की कोशिश की. जब उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, तो उन्होंने कटे हुए हिस्से को भोपाल की एक झील में फेंक दिया. आरोपियों ने जी मीडिया के कैमरे पर इस अपराध की पूरी जानकारी दी. हत्या के बाद आरोपियों ने अपराध में इस्तेमाल की गई चीजों को भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी के मैदान के पास फेंक दिया था, और बाद में पुलिस उन्हें उस जगह पर ले गई.
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