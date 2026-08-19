/1.20 करोड़ में प्राइवेट पार्ट बेचने के लिए कराया लड़के का मर्डर, खरीदार नहीं मिला तो झील में फेंका अंग, रील के चक्कर में रची साजिश

चौराहे पर पेन-चाबी बेचता था रेहान

17 साल का रेहान शाहजहानाबाद इलाके में अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था. रेहान भोपाल के चौराहों पर सिग्नल पर खड़े होकर चाबी के कवर और पेन बेचता था. वह रोज सौ, 150 रुपये कमाने के मकसद से घर से निकलता था ताकि शाम को घर लौटते समय अपनी मां और छोटे भाई के लिए राशन और सब्ज़ियां ला सके और तीनों का पेट भर सके. 6 अगस्त को भी हमेशा की तरह रेहान 100-150 रुपये कमाने के लिए घर से निकला और चौराहे पर पहुंचा. वहां 20 साल के जोहेब खान के भेजे हुए आरोपी से उसकी मुलाकात हुई. आरोपी ने उससे कहा कि अगर वह कुछ देर उसके साथ चले, तो उसे 100 रुपये मिलेंगे. रेहान ने आरोपी की बात मान ली और उसके साथ चला गया.