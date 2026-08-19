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1.20 करोड़ में प्राइवेट पार्ट बेचने के लिए कराया लड़के का मर्डर, खरीदार नहीं मिला तो झील में फेंका अंग, रील के चक्कर में रची साजिश

भोपाल में एक इंस्टाग्राम रील के झांसे में आकर BBA छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर 17 वर्षीय रेहान की बेरहमी से हत्या कर दी. रील में दावा किया गया था कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को बेचने पर ₹1.20 करोड़ मिल सकते हैं.

Written ByAnil NagarEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 19, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:27 AM IST
1.20 करोड़ में प्राइवेट पार्ट बेचने के लिए कराया लड़के का मर्डर, खरीदार नहीं मिला तो झील में फेंका अंग, रील के चक्कर में रची साजिश

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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