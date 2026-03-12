Advertisement
महंगे LPG के बाद एक और झटका, बढ़ गए ऑटो गैस के दाम; जानें भोपाल में अब कितनी हो गई कीमत

Bhopal News: भोपाल में गाड़ी मालिकों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है. ऑटो LPG की कीमतों में 11 मार्च 2026 से काफी बढ़ोतरी की गई है. जानिए मध्य प्रदेश की राजधानी में कीमत कितनी हो गई है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:07 PM IST
Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिडिल क्लास परिवारों और ऑटो ड्राइवरों के लिए बुरी खबर है. घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ऑटोगैस की कीमतों ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार, ऑटोगैस की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है.

भोपाल में बढ़ गए ऑटो गैस के दाम
राजधानी भोपाल में 11 मार्च, 2026 से ऑटो गैस की नई कीमत ₹64.05 प्रति लीटर हो गई है, जबकि 1 फरवरी, 2026 को यह ₹58.53 प्रति लीटर थी. यह सिर्फ़ एक महीने में ऑटोगैस की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाता है. ऑटो गैस गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला एक वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, जिसे पेट्रोल और डीज़ल से सस्ता माना जाता है. हालांकि कीमत बढ़ने से ऑटो और कार चलाने वालों की लागत बढ़ने की उम्मीद है.

पहले थी इतनी कीमत
तुलना करें तो 1 फरवरी, 2026 को भोपाल में कीमत ₹58.53 थी, जिसका मतलब है कि पिछले 40 दिनों में इसमें  ₹5.52 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. ऑटो गैस, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है को पेट्रोल और डीज़ल का एक सस्ता और कम प्रदूषण फैलाने वाला विकल्प माना जाता है. इसकी कीमत आमतौर पर पेट्रोल से 35-40% कम होती है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से यह अंतर कम हो रहा है. ऑटो गैस का मतलब LPG रिफिलिंग होती है पंप पर, ऑटो गैस मतलब गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर यूज होने वाली एलपीजी.ऑटो गैस का मतलब है पंप पर LPG रिफिलिंग, यह LPG है जो गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है.

यह भी पढ़ें: भोपाल में गैस सिलेंडर का सर्वर क्रैश, दुकानों पर सबसे ज्यादा असर, पैनिक बुकिंग कर रहे लोग

 

भोपाल में गैस सिलेंडर का सर्वर क्रैश
दूसरी तरफ ईरान-इज़राइल युद्ध का असर गैस पर भी पड़ रहा है. भोपाल में अचानक बुकिंग बढ़ने से सर्वर क्रैश हो गया, जिससे बड़ी गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लग गईं. लोग सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके टर्नटेबल उपलब्ध नहीं हैं. गैस की कमी का असर भोपाल के होटलों और छोटी दुकानों पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

