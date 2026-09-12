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लाड़ली बहना योजना: CM मोहन यादव 13 सितंबर को भेजेंगे 40वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे इतने रुपये

मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 सितंबर को आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी करेंगे. प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ 09 लाख 22 हजार 450 रुपये पहुंचेंगे. आगर मालवा में कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी होगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 12, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:55 PM IST
लाड़ली बहना योजना: CM मोहन यादव 13 सितंबर को भेजेंगे 40वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे इतने रुपये
Image Credit: CM Mohan Yadav News

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