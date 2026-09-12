/लाड़ली बहना योजना: CM मोहन यादव 13 सितंबर को भेजेंगे 40वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे इतने रुपये

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी. उस समय पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. अक्टूबर 2023 से इसमें 250 रुपये की वृद्धि कर सहायता राशि 1,250 रुपये प्रतिमाह की गई. नवंबर 2025 से एक बार फिर 250 रुपये की वृद्धि के बाद पात्र महिला हितग्राहियों को वर्तमान में 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना में ऐसी पात्र लाभार्थी महिलाओं को भी प्रावधान के अनुसार लाभ दिया जा रहा है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रतिमाह 900 रुपये प्राप्त हो रहे हैं. इस व्यवस्था के तहत उन्हें अंतर की राशि उपलब्ध कराई जा रही है .