/लाड़ली बहना योजना: CM मोहन यादव 13 सितंबर को भेजेंगे 40वीं किस्त, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे इतने रुपये

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मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 सितंबर को आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे. इस मौके पर प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 09 लाख 22 हजार 450 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी. सितंबर की किस्त के बाद योजना शुरू होने से अब तक महिलाओं को नियमित मासिक सहायता के रूप में अंतरित राशि 65,395.99 करोड़ रुपये हो जाएगी. आगर मालवा में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं में खास उत्सुकता है.
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी. उस समय पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. अक्टूबर 2023 से इसमें 250 रुपये की वृद्धि कर सहायता राशि 1,250 रुपये प्रतिमाह की गई. नवंबर 2025 से एक बार फिर 250 रुपये की वृद्धि के बाद पात्र महिला हितग्राहियों को वर्तमान में 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना में ऐसी पात्र लाभार्थी महिलाओं को भी प्रावधान के अनुसार लाभ दिया जा रहा है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रतिमाह 900 रुपये प्राप्त हो रहे हैं. इस व्यवस्था के तहत उन्हें अंतर की राशि उपलब्ध कराई जा रही है .
आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहीं लाड़ली बहनें
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में ₹1,835 करोड़ की राशि करेंगे अंतरित
13 सितंबर 2026
आगर मालवा@DrMohanYadav51 @mp_wcdmp #CMMadhyaPradesh #LadliBahnaMP pic.twitter.com/iHV7mQdJMk
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 12, 2026
अब तक कितनी किस्तें आ चुकी हैं?
जून 2023 से अगस्त 2026 तक लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 39 नियमित मासिक किस्तों का भुगतान किया जा चुका है. अब सितंबर में 40वीं किस्त अंतरित की जाएगी. इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन के अवसर पर अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी दी गई है.
महिलाओं तक पहुंची 65 हजार करोड़ से अधिक की राशि
लाड़ली बहना योजना के माध्यम से जून 2023 से अगस्त 2026 तक 63,560.90 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर 2026 तक योजना के अंतर्गत 11,300 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव इसके अलावा आगर मालवा में 225 करोड़ रुपये से अधिक के कुल 33 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 28 करोड़ से अधिक के17 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे.
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