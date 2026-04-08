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MP में 10 अप्रैल तक भरे जाएंगे अग्निवीर भर्ती के फॉर्म, इन 15 जिलों में होगी भर्तियां

Agniveer Recruitment: मध्य प्रदेश के 15 जिलों में अग्निवीर के लिए भर्तियां होनी हैं. भर्ती के लिए आवेदन 10 अप्रैल तक किए जाने हैं. जिसके लिए सभी जिलों तैयारियां शुरू हो गई हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 08, 2026, 01:57 PM IST
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एमपी के 15 जिलों में होगी अग्निवीर भर्ती
एमपी के 15 जिलों में होगी अग्निवीर भर्ती

MP Agniveer Bharti: मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल तक अग्निवीर भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाने हैं. एमपी के 15 जिलों में अग्निवीर सेना भर्ती हो रही है. जिसके लिए जून में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा. जिसकी पूरी जानकारी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in अपलोड की गई है. सेना भर्ती ऑफिस के मुताबिक सभी 15 जिलों में परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. 10 अप्रैल के बाद फॉर्म भरने की सुविधा बंद हो जाएगी. इसके बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की जानकारी दी जाएगी. सभी जिलों में अग्निवीर के लिए युवाओं में उत्साह दिख रहा है. 

ऑनलाइन आवेदन की बढ़ाई तारीख 

अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुए थे. जिसकी आखिरी तारीख 1 अप्रैल थी. लेकिन बाद में भारतीय सेना की तरफ से इसकी तारीख बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है. ऐसे में इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों के लिए भर्ती का अच्छा मौका है. जिसके लिए वह इस समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अग्निवीर के तहत अग्निवीर पुरुष जनरल ड्यूटी, अग्निवीर महिला सेना पुलिस, लिपिक, ट्रेडमैन दसवीं पास,  ट्रेडमैन आठवीं पास, नर्सिंग असिस्टेंट वेट और सिपाही के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होनी है. 

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एमपी के इन जिलों में भर्ती 

राजधानी भोपाल समेत नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, पन्ना, अशोकनगर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीहोर, विदिशा, दमोह, गुना, हरदा, रायसेन और राजगढ़ जिलों से आवेदन मांगे गए हैं. यहां के युवा इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. वहीं जून के महीने में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा. पहले यह परीक्षा भी 1 जून को होनी थी. लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 15 जून के आसपास किए जाने की संभावना है. अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों को पूरा करने की सलाह दी गई है. जबकि सावधानी पूर्वक इसका अध्यन करने के लिए कहा गया है.

अग्निवीर भर्ती-2026 के लिए भारतीय सेना की तरफ से जो पात्रता मानदंड दिए गए हैं. उन्हें पूरा करना प्रमुख रखा गया है. इसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते जो उम्र और शैक्षणिक योग्यता को पूरा कर रहे हैं. अगर पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो फिर उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा और उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा.  

ये भी पढ़ेंः इंदौर रेलवे स्टेशन पर मिलेगी यह खास सुविधा, यात्रियों को चढ़ने-उतरने में होगी आसानी 

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