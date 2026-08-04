एमपी के 500 स्कूलों में AI से पढ़ाई, मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले, 5G-6G तकनीक पर भी जोर

किसानों को लेकर बड़े फैसले

इस बैठक में किसानों से जुड़े भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. इसके अलावा, सरकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे डिफॉल्टर माने जाने वाले किसानों को राहत देकर उन्हें फिर से मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास होगा. इस योजना में एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक शामिल रहेंगे और 50 करोड़ रुपये का अंशदान रहेगा. इसके अलावा, स्वास्थ्य, खेल और आयुष्मान भारत से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. वहीं जबलपुर विश्वविद्यालय में नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि जनजातीय कार्य विभाग में चतुर्थ क्रमोन्नति योजना शुरू होने से 1448 शिक्षकों को लाभ मिलेगा. इस योजना पर लगभग 182 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा.