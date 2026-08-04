एमपी के 500 स्कूलों में AI से पढ़ाई, मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले, 5G-6G तकनीक पर भी जोर

राज्य चुनें
Mohan Yadav Cabinet Meeting Update: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 4 अगस्त को अहम बैठक में कई बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में सरकार ने डिफाल्टर किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार का मकसद है कि उन किसानों के लिए सुरक्षा कवच योजना लेकर आएगी, जो किसी कारणवश डिफाल्टर घोषित हो गए थे. इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं, उसकी जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी है.
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में AI बेस्ड शिक्षा शुरू की जाएगी. साथ ही 60 संदीपनी स्कूल विकसित किए जाएंगे, जिन पर करीब 25,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अच्छे रिजल्ट दिलाने वाले 100 सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपये का सम्मान राशि दी जाएगी. इसके अलावा, स्कूलों को विकसित करने के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी.
राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/V9KQNBGoTS
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 4, 2026
5G-6G तकनीक पर भी फोकस
उन्होंने आगे बताया कि ग्वालियर जिले में लगभग 350 एकड़ इलाके में आधुनिक टेक्नोलॉजी हब विकसित किए जाएंगे. यहां पर ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5G-6G जैसी बड़ी तकनीकों पर भी काम किया जाएगा. सरकार इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराएगी और लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. वहीं सीएम जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से होगी. इस अभियान के तहत मॉनिटरिंग के साथ जनता से सीधा संवाद किया जाएगा. 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय गीत और विभिन्न कार्यकमों को भी जोड़ा जाएगा.
किसानों को लेकर बड़े फैसले
इस बैठक में किसानों से जुड़े भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. इसके अलावा, सरकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे डिफॉल्टर माने जाने वाले किसानों को राहत देकर उन्हें फिर से मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास होगा. इस योजना में एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक शामिल रहेंगे और 50 करोड़ रुपये का अंशदान रहेगा. इसके अलावा, स्वास्थ्य, खेल और आयुष्मान भारत से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. वहीं जबलपुर विश्वविद्यालय में नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि जनजातीय कार्य विभाग में चतुर्थ क्रमोन्नति योजना शुरू होने से 1448 शिक्षकों को लाभ मिलेगा. इस योजना पर लगभग 182 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर के लिए ZEE News से जुड़े रहें. यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi और पाएं हर पल की ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचाने के लिए हम लगातार अपडेट रहते हैं. हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें.