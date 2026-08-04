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एमपी के 500 स्कूलों में AI से पढ़ाई, मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले, 5G-6G तकनीक पर भी जोर

MP Cabinet Decisions: भोपाल में एमपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में शिक्षा, 5G-6G तकनीक पर ज्यादा फोकस किया गया है. आइए जानते हैं कि किन-किन मुद्दों पर मुहर लगी है.

Written ByRanjan BhagatEdited ByManish kushawah
Published: Aug 04, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:41 PM IST
एमपी के 500 स्कूलों में AI से पढ़ाई, मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले, 5G-6G तकनीक पर भी जोर
Image Credit: ZEE MEDIA

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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