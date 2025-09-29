Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2941411
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल एम्स में लगी नई कोबास प्रो मशीन, अब एक घंटे में होंगे 2000 टेस्ट; फटाफट मिलेगी मरीजों को रिपोर्ट

Bhopal AIIMS New Machine: एम्स भोपाल में लगी 3 करोड़ की कोबास प्रो मशीन से अब मरीजों को रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना होगा. यह मशीन हर घंटे 2000 से अधिक जांचें कर सकेगी, जिससे इलाज समय पर शुरू हो सकेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल एम्स में लगी नई कोबास प्रो मशीन
भोपाल एम्स में लगी नई कोबास प्रो मशीन

Bhopal AIIMS: भोपाल के एम्स अस्पताल में अब मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अस्पताल के जैव रसायन विभाग में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से कोबास प्रो एडवांस्ड इंटीग्रेटेड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन लगाई गई है. यह मशीन एक घंटे में 2,000 से ज्यादा टेस्ट करने की क्षमता रखती है. खास बात यह है कि यह सुविधा मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहली बार शुरू की गई है. इस नई तकनीक से एम्स भोपाल अब प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के चुनिंदा तकनीकी रूप से अग्रणी अस्पतालों में शामिल हो गया है.

यह अत्याधुनिक मशीन एक ही जगह पर 230 से अधिक तरह की जांचें करने में सक्षम है. अब मरीजों को ब्लड शुगर, लीवर फंक्शन टेस्ट (LFT), किडनी फंक्शन टेस्ट (RFT), हार्ट प्रोफाइल, थायरॉयड, हार्मोन, विटामिन और कैंसर मार्कर्स जैसी जांचों के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा. मशीन पूरी तरह ऑटोमेटेड है, जिससे रिपोर्ट की सटीकता और भरोसेमंदता बनी रहती है. अब एम्स भोपाल में जांच प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि रिपोर्ट भी समय पर मरीजों तक पहुंच सकेगी.

मशीन से मरीजों को होगी सहूलियत 
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, नई तकनीक के आने से इलाज में तेजी आएगी. पहले जहां मरीजों को रिपोर्ट मिलने में घंटों या कई बार दिन लग जाते थे, अब कुछ ही समय में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी. इससे डॉक्टरों को भी मरीज की स्थिति का पता जल्दी चल सकेगा और इलाज की शुरुआत समय पर हो पाएगी. रिपोर्ट वितरण में तेजी आने से मरीजों का समय बचेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पतालों में तकनीकी क्षमता मजबूत
एम्स भोपाल के जैव रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि कोबास प्रो ई-800 मशीन जांच की गति और सटीकता दोनों में प्रभावशाली है. इससे न केवल मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि अस्पताल पर भरोसा भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि यह सुविधा एम्स भोपाल को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाई देगी और सरकारी अस्पतालों की तकनीकी क्षमता को भी मजबूत बनाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal aiimsmp news

Trending news

amit dhurve viral singer
बागेश्वर धाम में आदिवासी सिंगर की आवाज से लोग हुए दीवाने, बड़ी कंपनियों से मिले ऑफर
mp news
MP में गरबा खेलते-खेलते मौत, बॉलीवुड गाने पर नाच रही महिला अचानक गिरी, तोड़ा दम
Chhindwara News
एमपी में फैली रहस्यमई बीमारी! किडनी फेल होने से 22 दिन में 4 बच्चों की मौत
mp news
बिहार चुनाव में BJP का MP मॉडल, पार्टी ने दिग्गजों को सौंपी जिम्मेदारी, ये नाम शामिल
mp news
सड़क किनारे बसे गांवों की खुली किस्मत, अब दोगुनी कीमत पर बिकेगी जमीन, इतनी है लागत
Burhanpur News Hindi
घोर कलयुग! चुपचाप अस्पताल के बाथरूम में बेटी को दिया जन्म, फिर छत से नीचे फेंका
mp news
मंदिर के आसपास मिले तो उनकी ठुकाई करो...साध्वी प्रज्ञा ने किसे लेकर दिया भड़काऊ बयान
mp news
MP में गूंजेगा 'जय लंकेश'! राम-रावण की सेनाओं में होगा पत्थर युद्ध,रावण की होगी पूजा
Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ HC का रजत जयंती समारोह, CM साय और राज्यपाल रमेन डेका ने गिनाई उपलब्धियां
indore news
टीम इंडिया की जीत पर जोरदार जश्न, ढोल की थाप पर थिरके इंदौरी,सड़कों पर लहराया तिरंगा
;