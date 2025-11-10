न बिलिंग की टेंशन...न लाइन का झंझट! भोपाल एम्स में शुरू हुई स्मार्ट सुविधा, मरीजों को बड़ी राहत

Bhopal AIIMS Hospital News: एम्स में अब मरीजों को बिलिंग काउंटर की लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. अस्पताल प्रबंधन ने डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इस महीने के अंत तक स्मार्ट कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी. यह सुविधा मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत देगी, जिससे अस्पताल में भुगतान प्रक्रिया पहले से तेज और आसान हो जाएगी.

अभी मरीजों को जांच या टेस्ट का भुगतान करने के लिए बार-बार बिलिंग काउंटर तक जाना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर पेमेंट सिस्टम पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा. प्रत्येक विभाग में स्कैनर लगाए जाएंगे, जहां मरीज अपने कार्ड से सीधे भुगतान कर सकेंगे. इससे अस्पताल में अनावश्यक भीड़ कम होगी और मरीजों का समय व ऊर्जा दोनों बचेंगे.

स्कैनर सिस्टम का ट्रायल जारी

इस अत्याधुनिक सुविधा को लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है. बैंक की टीम फिलहाल स्मार्ट कार्ड और स्कैनर सिस्टम का ट्रायल कर रही है. सफल परीक्षण के बाद यह व्यवस्था औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी. इस कदम से अस्पताल में नकद भुगतान की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन जाएगी.

स्मार्ट कार्ड से क्या-क्या होगा ?

स्मार्ट कार्ड में मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री दर्ज रहेगी. किसी भी विभाग में कार्ड स्कैन करते ही सारी जानकारी कंप्यूटर पर दिख जाएगी. मरीज अपने कार्ड से तत्काल भुगतान कर सकेगा, जिससे इलाज की प्रक्रिया में तेजी आएगी. एम्स के डिप्टी डायरेक्टर संदेश कुमार जैन के अनुसार, यह सिस्टम मरीजों को तकनीकी सुविधा के साथ-साथ बेहतर अनुभव भी देगा.

