अब हर दिन करें सफर! भोपाल से रायपुर के लिए रोज मिलेंगी फ्लाइट! इस दिन से शुरू होंगी नई उड़ानें
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब हर दिन करें सफर! भोपाल से रायपुर के लिए रोज मिलेंगी फ्लाइट! इस दिन से शुरू होंगी नई उड़ानें

Bhopal News: मानसून के कारण दो महीने से बंद भोपाल की हवाई उड़ानें जल्द ही शुरू होने जा रही हैं. इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:56 PM IST
Bhopal Airport Flights: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. मानसून के कारण दो महीने पहले बंद हुई हवाई उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं. इंडिगो एयरलाइंस ने इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी को सहमति दे दी है. इसके तहत, दिल्ली के लिए दोपहर की उड़ान और बेंगलुरु के लिए सुबह की उड़ान दोनों ही सप्ताह के सातों दिन संचालित होंगी. इसी तरह, रायपुर के लिए उड़ानें जो पहले सप्ताह में केवल तीन दिन संचालित होती थीं अब प्रतिदिन भी संचालित होंगी.

अब भोपाल से रायपुर के लिए रोज मिलेगी फ्लाइट
दरअसल, भोपाल एयरपोर्ट पर मानसून के दौरान यात्रियों की संख्या में गिरावट के कारण एयरलाइंस ने उड़ानों का समय बदल दिया था. अब 21 सितंबर से इंडिगो की दिल्ली और बेंगलुरु के लिए उड़ानें फिर से हफ़्ते के सातों दिन चलेंगी. रायपुर के लिए भी अब रोज़ाना उड़ान होगी. इंडिगो ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी सहमति दे दी है. माना जा रहा है कि दिल्ली और बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त उड़ानें फिर से शुरू होंगी.

इस दिन से शुरू होंगी नई उड़ानें
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में भोपाल से एयर कनेक्टिविटी में और भी बढ़ोतरी होगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारी की है. वहीं, इंडिगो भी गोवा, नवी मुंबई और नोएडा के लिए नई उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है. इसके अलावा, रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत फ्लायबिग एयरलाइंस रीवा और दतिया के लिए उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है. इन सभी बदलावों से भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है. नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भोपाल से हर दिन 3500 से 4000 यात्री यात्रा करते हैं. सर्दियों में यह संख्या 5000 से अधिक हो सकती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

