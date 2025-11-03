172 यात्री सवार एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिग, दिल्ली से बेंगलुरू जा रही थी फ्लाइट, सभी सुरक्षित

Bhopal Airport News: दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया फ्लाइट को तकनीकी दिक्कत के चलते भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.विमान में सवार सभी 172 यात्री और क्रू सुरक्षित हैं, जांच के बाद उड़ान दोबारा शुरू की जाएगी.
Trending Photos
Bhopal Air India Emergency Landing: भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उस समय हलचल मच गई जब एअर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. यह विमान दिल्ली से बेंगलुरु की ओर उड़ान भर रहा था. उड़ान के दौरान पायलट को तकनीकी दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद उसने सुरक्षा के मद्देनज़र भोपाल हवाई अड्डे पर विमान को लैंड कराने का निर्णय लिया.
राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि फ्लाइट ने रात 8:15 बजे सुरक्षित लैंडिंग की. उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है जब पायलट को सिस्टम में कोई अनयूज़ुअल सिग्नल महसूस होता है. लैंडिंग के बाद विमान की जांच की गई और अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है.
विमान की हो रही जांच
डायरेक्टर के मुताबिक तकनीकी टीम विमान की रिफ्यूलिंग और रूटीन जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद विमान को दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है. फ्लाइट में कुल 172 लोग सवार थे, जिनमें सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और विमान जल्द ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!