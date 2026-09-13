/हवा में अटक गई 140 यात्रियों की सांसें! भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, जयपुर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

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भोपाल से दिल्ली जा रही ही एअर इंडिया की AI1886 फ्लाइट को रविवार सुबह तकनीकी खराबी की सूचना के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान के इंजन में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर पायलट ने फ्लाइट को दिल्ली ले जाने के बजाय जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया. इसके बाद विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.
जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट AI1886 ने सुबह 8:47 बजे भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से उड़ान भरी. इसके निकलने का तय समय सुबह 8:25 बजे था. इसे सुबह करीब 9:55 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी आने के कारण फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट कर दिया गया. रविवार सुबह एक फ्लाइट में सवार लगभग 140 यात्रियों को तकनीकी खराबी के कारण जयपुर में विमान से नीचे उतारा गया. बाद में यात्रियों को अराइवल हॉल में लाया गया.
सड़क मार्ग से यात्रियों को दिल्ली भेजा गया
तकनीकी जांच के बाद उड़ान रद्द कर दी गई. इसके बाद सभी यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया. कुछ यात्रियों ने किसी दूसरे विमान से दिल्ली ले जाए जाने की मांग की, जिससे एयरलाइन कर्मचारियों के साथ बहस हो गई. एयर इंडिया की इंजीनियरिंग टीम जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की जांच करेगी. तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही विमान को दोबारा उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी.
इंडिगो की एक फ्लाइट को आई थी तकनीकी खराबी
बता दें, इससे पहले 11 सितंबर को नागपुर से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण नागपुर वापस लौटना पड़ा था. खबरों के मुताबिक, ATR 72 विमान (VT-IYO) ने सुबह करीब 8:30 बजे नागपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पायलटों को विमान में तकनीकी खराबी का पता चला.
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