Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /हवा में अटक गई 140 यात्रियों की सांसें! भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, जयपुर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

हवा में अटक गई 140 यात्रियों की सांसें! भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, जयपुर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

भोपाल से दिल्ली जा रही एअर इंडिया की AI1886 फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते जयपुर डायवर्ट की गई. जिसके बाद विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

Written ByPooja
Published: Sep 13, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:46 PM IST
हवा में अटक गई 140 यात्रियों की सांसें! भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, जयपुर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोपाल से दिल्ली जा रही AI का फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग
2
3
4
5