MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो भोपाल-इंदौर समेत 5 शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड
MP district airstrip proposal: मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों के चारों ओर हेलीपैड बनाए जाएंगे तो वहीं, 28 जिलों में नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी. इसके साथ ही 11 जिलों में जहां हवाई पट्टी है, उसको विस्तार करने की योजना चल रही है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:40 AM IST
MP new helipads and airstrips: मध्य प्रदेश में अब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. एमपी के पांच प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में चारों दिशाओं में 3 से 4 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे. इसके साथ ही, मध्य प्रदेश के उन 28 जिलों में भी हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी., जहां यह सुविधा आजतक उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा 11 जिलों में जहां पहले से हवाई पट्टी है, उसका विस्तार किया जाएगा. इसको लेकर विमानन विभाग ने सभी कलेक्टरों से 15 दिनों के भीतर जमीन के प्रस्ताव मांगे हैं.

दरअसल, द्वारा इस पहल का उद्देश्य वीवीआईपी मूवमेंट को सुगम बनाने के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक और घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देना है. विमानन विभाग द्वारा जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर के कलेक्टरों को पत्र लिखते हुए कहा गया कि इन शहरों में वीवीआईपी मूवमेंट अधिक होता है. जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए शहर के चारों ओर तीन से चार हैलीपेड बनाए जाएंगे. ताकि वीवीआईपी लोगों के आने पर आम लोगों को कोई परेशानी ना हो.

कलेक्टरों को दिए निर्देश में विमानन विभाग ने यह भी कहा है कि हेलीपैड के लिए जमीन चयन करते समय सरकारी जमीन को प्रॉयोरिटी में रखना है. हालांकि निजी जमीन का भी उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, औद्योगिक इकाई के परिसर का इस्तेमाल कर सकते हैं. विमानन विभाग के मुताबिक, जिन 28 जिलों में हवाई पट्टी नहीं है, वहां सरकारी जमीन को प्राथमिकता देते हुए जमीन का चयन कर प्रस्ताव भेजा जाएग. 

इसके लिए यह भी ध्यान रखना जरुरी है कि  हवाई पट्‌टी का एरिया दो हजार वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए. जिसके चारों ओर बाउंड्रीवाल हो. विमानन विभाग के मुताबिक,  इन 28 जिलों में 100 किमी के दायरे में हवाई पट्‌टी होना चाहिए. इसके अलावा बाकी जिलों में गरपालिका, तहसील मुख्यालय से 50 किमी के दायरे में हेलीपैड बनाया जाएंगे. इसलिए  हेलीपैड की आवश्यकता, उपयोगिता और व्यवहारिकता को ध्यान में रखते कलेक्टरों से 15 दिन के भीतर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. 

मध्य प्रदेश के जिन 28 जिलों में हवाई पट्टी नहीं है, उसमें अनूपपुर, मुरैना, बुहरानपुर, टीकमगढ़, कटनी, देवास, सीहोर, अलीराजपुर, आगर मालवा, अशोकनगर, बैतूल, भिंड, छतरपुर, धार, डिंडौरी, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपरु, निवाड़ी, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, मैहर, मऊगंज, बड़वानी और पांढुर्णा शामिल है. वहीं, जिन जिलों में हवाई पट्टी का विस्तार होगा, उसमें सागर, गुना, रतलाम, बालाघाट, खरगोन, मंदसौर, सिवनी, सीधी, पन्ना, झापुआ और उमरिया है. जहां, हवाई पट्टी को विस्तार करने की संभावना है.

सोर्स-दैनिक भास्कर

