'मेरे सास-ससुर असली खलनायक...' दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, फैमिली कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी

Bhopal District Family Court Case: भोपाल जिला पारिवारिक न्यायालय में पारिवारिक कलह का ऐसा अजीबो गरीब मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे. यहां एक वैवाहिक जोड़ा इसलिए एक दूसरे से अलग होना चाहता है क्योंकि उनके सास ससुर उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खलनायक है. दोनों जोड़े में बेशुमार प्यार है लेकिन उनके सास-ससुर ने उनकी रंगीन जिंदगी को भंग कर रखा है. जानिए पूरा मामला.

ससुराल वालों के लिए शिकायतों की भरमार

भोपाल के रहने वाले दंपत्ति को शादी के 8 साल हो गए है. दोनों के दो बच्चे भी है. दोनों की उम्र भी लगभग 30 साल के आसपास है, लेकिन शादी के इतने सालों बाद ये वैवाहिक जोड़ा साथ नहीं रहना चाहता है. दोनों ही एक दूसरे के माता पिता को पसंद नहीं करते है. मामले की काउंसलिंग कर रही काउंसलर को पत्नी ने बताया कि उसके सास-ससुर जादू टोना करके उसके पति को अपने काबू में रखते है. पति भी अपनी सारी सैलरी अपने माता पिता को देता है. अपने बच्चों का ध्यान रखने की बजाए, पति अपने माता पिता को खुश करने में लगा रहता है.

सास-ससुर के इन हरकतों से परेशान पत्नी 2 महीने से अपने मायके रह रही थी. फैमली कोर्ट में केस फाइल करने के बाद पत्नी ने पति से भरण-पोषण की मांग की है.

पति ने भी खोली शिकायतों की लंबी लिस्ट

वहीं पति ने अपने सास-ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "ये लोग असली खलनायक है. मेरी पत्नी को मेरे ही खिलाफ भड़काते है. मैं अपनी सारी सैलरी अपनी पत्नी के हाथों में ही रखता हूं. मेरी सास इतनी दबंग है कि मेरे ससुर का मुंह तक उनके सामने नहीं खुलता है. वहीं पति ने, पत्नी की ओर से लगाए गए शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोपों को भी खारिज किया है.

काउंसलर का क्या कहना

मामले को देख रहे काउंसलर का कहना है कि आज के टाइम में पारिवारिक कलह आम बात हो गई है. आज हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है. किसी को भी बंधन या रोक टोक में रहना नहीं पसंद है. अपनी आजादी को प्राथमिकता देते हुए दंपत्ति अलग-अलग रहने का मांग करते नजर आ रहे है. ऐसे मामलों का कोर्ट में आना आम बात हो गई है.

सोर्स: पत्रिका