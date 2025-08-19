'मेरे सास-ससुर असली खलनायक...' दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, फैमिली कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2887775
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'मेरे सास-ससुर असली खलनायक...' दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, फैमिली कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी

MP News: भोपाल डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में पारिवारिक कलह का अनोखा मामला सामने आया है. यहां वैवाहिक जोड़ा अपने-अपने सास-ससुर से परेशान है. दोनों ने अपने सास-ससुर पर आरोप लगाते हुए उन्हें भड़काऊ और दबंग बताया है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो(gemini)
सांकेतिक फोटो(gemini)

Bhopal District Family Court Case: भोपाल जिला पारिवारिक न्यायालय में पारिवारिक कलह का ऐसा अजीबो गरीब मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे. यहां एक वैवाहिक जोड़ा इसलिए एक दूसरे से अलग होना चाहता है क्योंकि उनके सास ससुर उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खलनायक है. दोनों जोड़े में बेशुमार प्यार है लेकिन उनके सास-ससुर ने उनकी रंगीन जिंदगी को भंग कर रखा है. जानिए पूरा मामला.

ससुराल वालों के लिए शिकायतों की भरमार
भोपाल के रहने वाले दंपत्ति को शादी के 8 साल हो गए है. दोनों के दो बच्चे भी है. दोनों की उम्र भी लगभग 30 साल के आसपास है, लेकिन शादी के इतने सालों बाद ये वैवाहिक जोड़ा साथ नहीं रहना चाहता है. दोनों ही एक दूसरे के माता पिता को पसंद नहीं करते है. मामले की  काउंसलिंग कर रही काउंसलर को पत्नी ने बताया कि उसके सास-ससुर जादू टोना करके उसके पति को अपने काबू में रखते है. पति भी अपनी सारी सैलरी अपने माता पिता को देता है. अपने बच्चों का ध्यान रखने की बजाए, पति अपने माता पिता को खुश करने में लगा रहता है. 

सास-ससुर के इन हरकतों से परेशान पत्नी 2 महीने से अपने मायके रह रही थी. फैमली कोर्ट में केस फाइल करने के बाद पत्नी ने  पति से भरण-पोषण की मांग की है.

पति ने भी खोली शिकायतों की लंबी लिस्ट
वहीं पति ने अपने सास-ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "ये लोग असली खलनायक है. मेरी पत्नी को मेरे ही खिलाफ भड़काते है. मैं अपनी सारी सैलरी अपनी पत्नी के हाथों में ही रखता हूं. मेरी सास इतनी दबंग है कि मेरे ससुर का मुंह तक उनके सामने नहीं खुलता है. वहीं पति ने, पत्नी की ओर से लगाए गए शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोपों को भी खारिज किया है. 

काउंसलर का क्या कहना
मामले को देख रहे काउंसलर का कहना है कि आज के टाइम में पारिवारिक कलह आम बात हो गई है. आज हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है. किसी को भी बंधन या रोक टोक में रहना नहीं पसंद है. अपनी आजादी को प्राथमिकता देते हुए दंपत्ति अलग-अलग रहने का मांग करते नजर आ रहे है. ऐसे मामलों का कोर्ट में आना आम बात हो गई है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका

TAGS

bhopal news

Trending news

bhopal news
मेरे सास-ससुर असली खलनायक! दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी
durg news
चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, वीडियो वायरल
jabalpur news in hindi
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के पर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड
iim indore news
अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा
jabalpur news in hindi
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अ
mp news
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबर
Archana Tiwari case
अर्चना तिवारी केस में चंबल कनेक्शन! 12 दिन बाद मिला बड़ा सुराग, जल्द खुलेगा राज?
mp news
पैर छुआया, पापा बुलवाया....ग्‍वालियर में दबंगई की हद, युवक को पीट-पीटकर अधमरा किया
cg raipur news
रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम
chhattisgarh mysterious places
छत्तीसगढ़ में मौजूद अनोखी जगहें, मंगल ग्रह के टुकड़े से लेकर स्पंजी जमीन करती हैरान!
;