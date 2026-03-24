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भोपाल की सड़कों पर उतरी आल इंडियन मुस्लिम कमेटी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग

MP News: भोपाल में आल इंडियन मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की मांग की है. गोवंश की सुरक्षा और सम्मान के लिए कमेटी के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:20 PM IST
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Cow Protection protest by muslim committee: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ अलग तस्वीर सामने आई है. यहां आल इंडियन मुस्लिम कमेटी के सदस्य हाथों में ‘गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए..’ के पोस्टर लिए  सड़कों पर उतर आए हैं.  कमेटी के सदस्यों की मांग है कि राज्य में हो रहे गोकशी के मामलों पर विराम लगे और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाए. प्रदर्शनकारी गोवंश की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए हैं. 

गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए..
भोपाल से गोकशी के कई दर्दनाक मामले सामने आए हैं. रोजना किसी न किसी इलाके से गोवंश की हत्या की खबरें पेपर की हेडलाइन बनते दिखाई दी हैं. इसी मुद्दे को लेकर आल इंडियन मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने आवाज उठाई है. उन्होंने गोकशी का कड़ा विरोध किया है और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाने की मांग की है. 
मुस्लिम कमेटी के सदस्यों द्वारा की गई इस मांग ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है जिस वजह से ये मामला अब सुर्खियों  में बना हुआ है. 

सरकार से की ठोस कदम उठाने की अपील
मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने प्रदेश में गौमाता के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की है. सदस्यों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए की दिशा में विचार करे. प्रदर्शन के बीच सदस्यों ने अपने हाथों में पोस्टर लिया था जिसपर लिखा था, "गोवंश के सम्मान में मुस्लिम मैदान में...गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो" 

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क्यों करनी पड़ी ये अपील
मीडिया से बातचीत के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजधानी में गौमाता की की सुरक्षा और सम्मान एक बड़ा मुद्दा है. गोकशी के मामले राजधानी और समाज के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है. सरकार को गोकशी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून और नियम लागू करने चाहिए ताकी ऐसा करने से पहले गौ तस्कर 100 बार सोचने को मजबूर हो जाए. गोकशी और गौ तस्कर पर जल्द रोक लगनी चाहिए. हम ऐसा करने वालों के खिलाफ हैं और गोवंश की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे. रिपोर्ट: अनिल नागर1, भोपाल

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