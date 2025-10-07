भोपाल में फैल रही दो खतरनाक बीमारियां! लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, जानें कैसे करें बचाव

Chikungunya In Bhopal: राजधानी भोपाल में इस समय डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी है. आंकड़ों के अनुसार, डेंगू के मुकाबले अब चिकनगुनिया ज्यादा तेजी से फैल रहा है. 2025 में अब तक डेंगू के लिए 7971 लोगों की जांच की गई, जिनमें 104 मरीज पॉजिटिव पाए गए. वहीं चिकनगुनिया के लिए 2006 लोगों की जांच की गई, जिनमें 70 मामले सामने आए हैं. चिकनगुनिया की पॉजिटिव दर 3.49% रही जो डेंगू से दो प्रतिशत अधिक है. विशेषज्ञों के अनुसार राजधानी में चिकनगुनिया के मामले तेजी से पैर पसार रहे हैं और इससे निपटने के लिए सतर्कता जरूरी है.

डेंगू से ज्यादा तेजी से फैल रहा चिकनगुनिया

दरअसल, भोपाल में इस समय डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि डेंगू के मुकाबले अब चिकनगुनिया ज्यादा तेजी से फैल रहा है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में अब तक 7971 लोगों की डेंगू जांच की गई, जिसमें 104 लोग संक्रमित पाए गए. वहीं, चिकनगुनिया के 2006 सैंपल जांचे गए और उनमें से 70 लोग पॉजिटिव निकले. इसका मतलब है कि चिकनगुनिया की पॉजिटिव दर 3.49% रही, जबकि डेंगू की दर इससे लगभग दो प्रतिशत कम रही. यह दर्शाता है कि फिलहाल राजधानी में चिकनगुनिया का संक्रमण ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है.

जानें कैसे करें बचाव

विशेषज्ञों का मानना है कि बरसात के बाद मौसम में ठंडक और स्थिर पानी की वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ी है, जिससे संक्रमण फैल रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घरों और आसपास के इलाकों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करें और किसी भी लक्षण पर तुरंत जांच करवाएं. समय रहते सतर्कता ही इससे बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है.

