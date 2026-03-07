Advertisement
भोपाल

ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, एमपी में जानिए कितनी बढ़ी कीमत

MP News-7 मार्च की सुबह से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ गई हैं. यह नई कीमतें तुरंत लागू हो गई हैं. अप्रैल 2025 के बाद यह पहली बार है जब घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव हुआ है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:11 AM IST
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, एमपी में जानिए कितनी बढ़ी कीमत

LPG Price Hike-मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और इजरायल-ईरान युद्ध का असर दुनियाभर में दिखाई दे रहा है. अब इस युद्ध का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई की चिंताओं के बीच तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है. शनिवार, 7 मार्च से एलपीजी की नई दरें लागू हो गई हैं. देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में  60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 14.2 किलोग्राम सिलेंडर अब दिल्ली में 913 रुपये का हो गया है. 

एमपी में भी बढ़े दाम
एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम आम आदमी के लिए चिंता का सबब बन गया है. देश भर में नई दरें लागू हो चुकी हैं. बोपाल और इंदौर सहित मध्यप्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ गए हैं. अप्रैल 2025 के बाद यह पहला मौका है जब घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव हुआ है. इस बढ़ोती के बाद इंदौर और भोपाल में सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से ऊपर पहुंच गई है.

कमर्शियल सिलेंडर भी बढ़े दाम
घरेलू सिलेंडर के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 115 रुपए बढ़ गए है. इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट पर देखने को मिलेगा. इंदौर के सराफा, छप्पन दुकान और भोपाल सहित प्रदेश के अन्य फूड हब्स पर भी इसका असर पड़ेगा. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए यह बड़ा झटका है. 

जंग के चलते बढ़ी कीमतें
एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में इस उछाल का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय तनाव को माना जा रहा है. इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण कीमतें बढ़ गई हैं. हालांकि, सरकार का कहना है कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है. ऐसे में लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. वहीं इंडियन ऑयल ने भी पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरों को अफवाह बताया है. 

बड़े शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत

  • दिल्ली में कीमत बढ़कर हुई 913 रुपए
  • कोलकाता में कीमत बढ़कर हुई 939 रुपए
  • चेन्नई में कीमत बढ़कर हुई 928.50 रुपए 
  • मुंबई में कीमत बढ़कर हुई  912.50 रुपए 

यह भी पढ़ें-चुनाव से पहले एमपी में बड़ा खेल! सरकार ने फंड पर लगाई रोक, जानिए कब होंगे चुनाव?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsLPG CylinderLPG price hike

