Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल के भौंरी में बनेगी एआई सिटी, एक ही छत के नीचे होगा AI का पूरा संसार...20+ ग्लोबल एजेंसियों ने दिखाई दिलचस्पी

Bhopal News: भोपाल के भौंरी इलाके में 3,700 एकड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी. यह AI सिटी रिसर्च, स्टार्टअप, इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ का एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाएगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:06 AM IST
Bhopal News:  भोपाल के भौंरी इलाके में भारत की सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी बनाने की योजनाओं ने तेज़ी पकड़ ली है. लगभग 3700 एकड़ में फैली यह सिटी न सिर्फ़ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क होगी. इसका मुख्य मकसद एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाना है, जहां वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटी, इनोवेटिव स्टार्टअप और जानी-मानी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर काम कर सकें.

20+ ग्लोबल एजेंसियों ने दिखाई दिलचस्पी
इस प्रोजेक्ट के पैमाने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) को इसका पूरा रोडमैप तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. शहरी प्रशासन विभाग ने IISER को एक एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है. फिलहाल, दुनिया भर की 20 से ज़्यादा प्रमुख ग्लोबल एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए अपनी दिलचस्पी (EOIs) दिखाई है. उम्मीद है कि शहर को डेवलप करने वाली मुख्य एजेंसी फरवरी के आखिर तक फाइनल हो जाएगी.

CM मोहन की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, कहा- गेंहू उपार्जन और भंडारण में MP नंबर 1; किसानों को मिलेगा समुचित मूल्य

नॉलेज एवं एआई सिटी को लेकर बैठक
इस नॉलेज एवं एआई सिटी के रोडमैप को लेकर आज राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी आयोजित की गई है. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ़ रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा, बल्कि हाई-लेवल रिसर्च का रास्ता भी खोलेगा. अगर यह प्लान समय पर लागू होता है तो आने वाले सालों में भोपाल एक वर्ल्ड-क्लास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हब के तौर पर उभरेगा.

इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मकसद भारत को AI, रिसर्च और इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर एक मज़बूत खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करना है. प्रस्तावित AI सिटी में रिसर्च संस्थान, स्टार्टअप, टेक इंडस्ट्री और दुनिया की जानी-मानी यूनिवर्सिटीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि एक मज़बूत और टिकाऊ इकोसिस्टम बनाया जा सके. उम्मीद है कि डेवलपमेंट एजेंसी को इस महीने के आखिर तक फाइनल कर दिया जाएगा. नगरीय प्रशासन विभाग ने आईआईएसईआर को एक्शन प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है. एआई सिटी के विकास को लेकर अब तक 20 से अधिक वैश्विक एजेंसियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है.

