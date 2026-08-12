ZEE मीडिया की खबर का असर: MP में बैन होगा एनालॉग पनीर, CM मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश

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मध्य प्रदेश सरकार ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों और लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. जी मीडिया की एक खास रिपोर्ट, जिसमें बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे नुकसानदायक एनालॉग पनीर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था, का काफी असर हुआ है. खबर का त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री और उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए. सरकार ने स्पष्ट रुप से कहा है कि मिलावटी और गलत तरीके से बनाए गए पनीर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
प्राकृतिक पनीर को बढ़ावा देंगे- सीएम मोहन
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वे राज्य में सिर्फ प्राकृतिक पनीर को बढ़ावा देंगे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री को हतोत्साहित करने और उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रतिबंध पहले ही लागू किए जा चुके हैं. हमारे पास प्राकृतिक दूध से बने उत्पाद उपलब्ध हैं और हम प्राकृतिक पनीर का उत्पादन करेंगे. हम इन्हीं उत्पादों के आधार पर राज्य की पहचान बनाना चाहते हैं. हम दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एनालॉग पनीर की बिक्री जैसी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे.
छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद एमपी में बैन
मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में भी एनालॉग पनीर पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है. FSSAI ने इस मामले में जरूरी निर्देश जारी किए हैं, फिर भी कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करके एनालॉग पनीर बना रहे हैं. मंत्री ने आगे कहा कि राज्य में शुद्धता के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत गुजरात और महाराष्ट्र के बाद एमपी में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है.
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य में एनालॉग पनीर की बिक्री, इस्तेमाल और उपलब्धता पर रोक लगाने के लिए नियम और उन्हें लागू करने की प्रक्रियाएं बनाई जा सकती हैं. इस पहल के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग बाजारों में जांच कर सकता है और सैंपल ले सकता है. सरकार के इस फैसले का सीधा असर पनीर का कारोबार करने वाले दुकानदारों, डेयरी संचालकों और खाद्य व्यवसाय के मालिकों पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि राज्य के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावट या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एनालॉग पनीर क्या होता है?
एनालॉग पनीर (Analog Paneer) पनीर जैसा ही एक फूड प्रोडक्ट है जिसे पूरी तरह या मुख्य रूप से दूध से नहीं, बल्कि खाने की दूसरी चीजों जैसे वनस्पति वसा/तेल, प्रोटीन, स्टार्च और अन्य खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है. जहां असली पनीर दूध को फाड़कर या जमाकर बनाया जाता है, वहीं एनालॉग पनीर दूध के बजाय या दूध के साथ अन्य सामग्री का उपयोग करके पनीर जैसा बनाया जाता है. लेकिन, यह असली पनीर नहीं होता है. मिलावट के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है. इसका स्वाद, रंग और बनावट काफी हद तक असली पनीर जैसे ही होते हैं, इसलिए ग्राहकों को समझ नहीं आता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली.
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