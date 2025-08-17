FASTag Pass Process: भोपाल-जबलपुर हाईवे पर रोजाना नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने निकाली धांसू स्कीम, जानें शर्त
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884781
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

FASTag Pass Process: भोपाल-जबलपुर हाईवे पर रोजाना नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने निकाली धांसू स्कीम, जानें शर्त

Annual FASTag Pass News: भोपाल से औबेदुल्लागंज रोड पर रोजाना जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, अब एक साल तक फ्री में आ जा सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, ये सब कैसे होगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FASTag Pass Process
FASTag Pass Process

Bhopal To Jabalpur Highway News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक गजब की स्कीम निकाली गई है. जिसमें भोपाल से औबेदुल्लागंज रोड से होकर जबलपुर मार्ग पर एक साल तक मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आपको तीन हजार रुपए का वार्षिक पास लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं. यह सुविधा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग की तरफ से नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए लागू की गई है. 

आपको बता दें कि भोपाल संभाग में केवल भोपाल से नर्मदापुरम रोड और बाड़ी बरेली से जबलपुर जाने वाला मार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है. लेकिन भोपाल से विदिशा, राजगढ़, सीहोर और इंदौर स्टेट हाईवे भी कहलाते हैं, जो कि MPRDC के अंडर आते हैं. इन हाईवे पर पहले की तरह ही वाहनों से टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से ही किया जाएगा.

रोजाना इतने वाहन
इसके अलावा, भोपाल के आसपास कटारा हिल्स, बायपास, मुबारकपुर टोल, खजूरी टोल नाका, 11 मील टोल प्लाजा, बरेली टोल प्लाजा के रूप में टोल टैक्स बनाए गए हैं. इनमें से केवल बरेली और 11 मीट बैरियर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बताए जा रहे हैं. इन बैरियर से रोजाना 50 हजार वाहनों की आवाजाही होती है. 

कैसे करें रिचार्ज ?
अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो राजमार्ग यात्रा एप और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं. रिचार्ज के दो घंटे के अंदर कार्ड एक्टिव कर दिया जाता है, इसके बाद इसका इस्तेमाल सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर ही कर सकते हैं. 

जानें क्या है स्कीम?
1. यह पास फास्टैग एनुअल पास मोबाइल ऐप और एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं. 
2. 3 हजार रुपए में एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले पूरा हो सके) तक इसका लाभ उठा सकते हैं. 
3. इस पास से प्रति टोल क्रॉसिंग की औसत लागत सिर्फ 15 रुपए के हिसाब से आती है. 
4. अगर एक साल पूरा कर लेगा, तो यह एक रेगुलर फास्टैग में बदल जाएगा. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'भोपाल' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal news

Trending news

Aadhaar card update
MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?
chhattisgarh weather news
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
chhatarpur news
Chhatarpur: MP में आवारा पशुओं की 'लापरवाही' पर लगाम! छतरपुर में 5 पशुपालकों पर FIR
mp vehicle News
मध्य प्रदेश में 16 करोड़ की चोरी! पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
mp news
MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो इन शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड
chhattisgarh news
Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश
dhar news
MP Politics: ये सब क्या चल रहा? राहुल गांधी की पार्टी में योगी-मोदी जिंदाबाद के नारे
Sidhi news
कर्नाटक पुलिस पर MP में लगा आरोप, स्पेशल कोर्ट का वारंट लेकर पहुंची थी सीधी, जानिए
Khairagarh news
टूटे दिल की खतरनाक साजिश, प्रेमिका के पति को भेजा मौत का तोहफा,बम कांड से हिला इलाका
;