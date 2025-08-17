FASTag Pass Process: भोपाल-जबलपुर हाईवे पर रोजाना नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने निकाली धांसू स्कीम, जानें शर्त

Bhopal To Jabalpur Highway News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक गजब की स्कीम निकाली गई है. जिसमें भोपाल से औबेदुल्लागंज रोड से होकर जबलपुर मार्ग पर एक साल तक मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए आपको तीन हजार रुपए का वार्षिक पास लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं. यह सुविधा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन विभाग की तरफ से नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए लागू की गई है.

आपको बता दें कि भोपाल संभाग में केवल भोपाल से नर्मदापुरम रोड और बाड़ी बरेली से जबलपुर जाने वाला मार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है. लेकिन भोपाल से विदिशा, राजगढ़, सीहोर और इंदौर स्टेट हाईवे भी कहलाते हैं, जो कि MPRDC के अंडर आते हैं. इन हाईवे पर पहले की तरह ही वाहनों से टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से ही किया जाएगा.

रोजाना इतने वाहन

इसके अलावा, भोपाल के आसपास कटारा हिल्स, बायपास, मुबारकपुर टोल, खजूरी टोल नाका, 11 मील टोल प्लाजा, बरेली टोल प्लाजा के रूप में टोल टैक्स बनाए गए हैं. इनमें से केवल बरेली और 11 मीट बैरियर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बताए जा रहे हैं. इन बैरियर से रोजाना 50 हजार वाहनों की आवाजाही होती है.

कैसे करें रिचार्ज ?

अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो राजमार्ग यात्रा एप और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं. रिचार्ज के दो घंटे के अंदर कार्ड एक्टिव कर दिया जाता है, इसके बाद इसका इस्तेमाल सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर ही कर सकते हैं.

जानें क्या है स्कीम?

1. यह पास फास्टैग एनुअल पास मोबाइल ऐप और एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं.

2. 3 हजार रुपए में एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले पूरा हो सके) तक इसका लाभ उठा सकते हैं.

3. इस पास से प्रति टोल क्रॉसिंग की औसत लागत सिर्फ 15 रुपए के हिसाब से आती है.

4. अगर एक साल पूरा कर लेगा, तो यह एक रेगुलर फास्टैग में बदल जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'भोपाल' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!