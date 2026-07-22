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Anurag Jain Appointed CEO NITI Aayog: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है. अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दे दी है.
अनुराग जैन 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं. वर्तमान में वे राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं. अब वह कार्यभार संभालने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए नीति आयोग में पद संभालेंगे. उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी. अनुराम जैन ने नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (DMEO) की महानिदेशक निधि छिब्बर की जगह ली है.
31 अगस्त को अनुराग जैन का कार्यकाल होगा समाप्त
अनुराग जैन को 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. 2025 में उनके तय रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2026 को समाप्त होगा. हालांकि मध्य प्रदेश सरकार से 1 अक्टूबर से नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की उम्मीद थी, लेकिन अब चयन प्रक्रिया के जुलाई तक ही पूरी होने की संभावना है.
कौन हैं अनुराग जैन?
अनुराग जैन का जन्म 11 अगस्त 1965 को हुआ था और वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech (ऑनर्स) की पढ़ाई पूरी की और अमेरिका की सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में M.A. की डिग्री हासिल की. इसके बाद 1989 में वे IAS अधिकारी बने. वे IIT खड़गपुर और सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं.
एमपी का अगला मुख्य सचिव कौन होगा?
अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किए जाने के बाद अब राज्य के नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मुख्य सचिव की दौड़ में चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं. फिलहाल मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारियों में मुख्य सचिव अनुराग जैन के बाद डॉ. राजेश कुमार राजौरा सबसे सीनियर हैं. इस लिहाज से मुख्य सचिव के पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है. उनके अलावा मनोज गोविल और पंकज अग्रवाल जो अभी केंद्र में तैनात हैं वे भी इस लिस्ट में शामिल हैं. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मनु श्रीवास्तव और नीरज मंडलोई के नामों पर भी चर्चा हो रही है. हालांकि मुख्य सचिव कौन बनेगा इस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार ही करेगी.
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