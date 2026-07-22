एमपी का अगला मुख्य सचिव कौन होगा?

अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किए जाने के बाद अब राज्य के नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मुख्य सचिव की दौड़ में चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं. फिलहाल मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारियों में मुख्य सचिव अनुराग जैन के बाद डॉ. राजेश कुमार राजौरा सबसे सीनियर हैं. इस लिहाज से मुख्य सचिव के पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है. उनके अलावा मनोज गोविल और पंकज अग्रवाल जो अभी केंद्र में तैनात हैं वे भी इस लिस्ट में शामिल हैं. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मनु श्रीवास्तव और नीरज मंडलोई के नामों पर भी चर्चा हो रही है. हालांकि मुख्य सचिव कौन बनेगा इस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार ही करेगी.