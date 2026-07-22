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IIT से B.Tech, US से MA और फिर IAS....कौन हैं अनुराग जैन? जिन्‍हें केंद्र सरकार ने बनाया नीति आयोग का नया CEO

Anurag Jain Appointed CEO NITI Aayog: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है. 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन का मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल 31 अगस्त 2026 को खत्म हो रहा है.

Written ByPooja
Published: Jul 22, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:03 PM IST
IIT से B.Tech, US से MA और फिर IAS....कौन हैं अनुराग जैन? जिन्‍हें केंद्र सरकार ने बनाया नीति आयोग का नया CEO

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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