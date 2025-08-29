कौन हैं MP के मुख्य सचिव अनुराग जैन?, PM मोदी-शाह के खास, अब CM मोहन को भी भरोसा

Anurag Jain Career: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को जब केंद्र से मध्य प्रदेश भेजा गया था, तभी यह तय हो गया था कि अब एमपी के प्रशासनिक अमले में कई बडे़ बदलाव दिखेंगे, जिसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है. दरअसल, अनुराग जैन का रिटायरमेंट 31 अगस्त को पूरा होने वाला था, ऐसे में एमपी के प्रशासनिक अमलों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि अनुराग जैन की जगह कौन नया मुख्य सचिव होगा, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन को सीधा एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है, जिससे पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बाद अब सीएम मोहन यादव का भी उन पर भरोसा दिख रहा है. जिससे अब अनुराग जैन अगस्त 2026 तक राज्य के मुख्य सचिव बने रहेंगे, ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि अनुराग जैन कौन हैं, जिनका प्रशासनिक स्तर पर अच्छा अनुभव माना जाता है.

पीएम मोदी ने दी हरी झंडी

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनने से पहले अनुराग जैन केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें एमपी का मुख्य सचिव बनाकर भेजा गया है. उनके अनुभव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने तीन देशों की यात्रा पर जाने से पहले ही 28 अगस्त की शाम तक उनके एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी. अनुराग जैन मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्य सचिव बन गए हैं जिन्हें सीधे एक साल का एक्सटेंशन मिला है, उनके पहले केवल पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को ही दो बार 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन सीधा एक साल का एक्सटेंशन पाने वाले अनुराग जैन मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव है.

कौन हैं अनुराग जैन

बता दें कि आईएएस अधिकारी अनुराग जैन 1989 बैच के अधिकारी हैं और केंद्र सरकार से डेपुटेशन खत्म कर मध्यप्रदेश लौटने के बाद 2023 में मुख्य सचिव बने थे, वे प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. अनुराग जैन मूलरूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है. वह 1989 से सेवा में आए और एमपी में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने के बाद केंद्र में भेजे गए थे. उन्हें 30 सितंबर 2024 को वीरा राणा की जगह मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था. वह प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में पदस्थ थे, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह एमपी आ रहे हैं, क्योंकि एमपी के ही कई अधिकारियों के नाम मुख्य सचिव की रेस में चल रहे थे. तब डॉ. राजेश राजौरा का नाम सबसे आगे था, लेकिन अचानक जानकारी आई कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे.

कैसे मिला एक्सटेंशन

बताया जा रहा है कि अनुराग जैन को एक्सटेंशन देने की प्लानिंग पहले से ही सरकार ने कर ली थी. इसलिए बीते दिनों सीएम मोहन यादव दो बार दिल्ली गए थे, जहां उनके साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन भी साथ थे. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित साह से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम एक बार और दिल्ली गए और प्रमुख नेताओं से मिले थे. माना जा रहा है कि सीएम मोहन यादव की तरफ से ही उनके नाम का प्रस्ताव फिर से रखा गया था, जिस पर केंद्र ने मुहर लगा दी और उनका एक्सटेंशन सीधे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया. बताया जा रहा है कि यह साल सरकार के लिए अहम माना जा रहा है, जबकि अनुराग जैन ने कई नए काम शुरू किए हैं, इस दौरान उन्हें केंद्र से खुली छूट रही है, जिससे प्रशासनिक फैसलों में उनकी सीधी पकड़ दिखती है. यही वजह है कि उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है.

पीएम मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद

अनुराग जैन पीएम मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं, भारत माला प्रोजेक्ट जो पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसे जमीन पर उतारने का श्रेय अनुराग जैन को ही जाता है, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सफलता में भी उनका बड़ा हाथ माना जाता है. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी उन पर भरोसा करते हैं. वह वित्त के अच्छे जानकार माने जाते हैं. वह भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी प्रशासनिक क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान उन्हें एमपी में वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, बाद में 2020 में वह प्रतिनियुक्ति पर केंद्र भेज दिए गए थे. लेकिन 2024 में उनकी फिर एमपी में वापसी हुई थी. उनके आने के बाद ही मध्य प्रदेश में शून्य बजट सिस्टम लागू हुआ है, जहां विभाग के हिसाब से ही बजट दिया जा रहा है.

