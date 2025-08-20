अर्चना तिवारी की कहानी में निकला जबरदस्त ट्विस्ट, खुद ही मास्टरमाइंड! आज पूरा खुलासा

Archana Tiwari News: कटनी की अर्चना तिवारी के मिलने के बाद मामले में एक बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं. जीआरपी पुलिस आज पूरी कहानी का खुलासा करने वाली है, जो इंदौर से नेपाल के बीच की है.
Katni Girl Archana Tiwari: इंदौर से कटनी आ रही अर्चना तिवारी यूपी के लखीमपुर खीरी में मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में अब जो खुलासे हो रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं. क्योंकि अर्चना तिवारी के मिलने के बाद केस ने अचानक नया मोड़ ले लिया है. इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी की आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मिली थी, उसके बाद से वह गायब थी, जिसका कनेक्शन नेपाल के काठमांडू तक निकला है. जिस मामले को अब तक अपहरण या गुमशुदगी का माना जा रहा था, वह एक प्री-प्लान्ड स्क्रिप्ट बताई जा रही है. क्योंकि बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी खुद ही भोपाल से नेपाल के लिए घूमने निकली थी जिसके साथ इंदौर का एक युवक भी था. जीआरपी पुलिस आज इस कहानी का पूरा खुलासा करेगी.
अर्चना तिवारी ने परिजनों से किया था संपर्क
भोपाल जीआरपी के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने इस बात की जानकारी दी थी कि अर्चना तिवारी को यूपी के लखीमपुर खीरी से बरामद किया है. उसे लेकर टीम भोपाल आ रही है. अर्चना तिवारी रक्षाबंधन के एक दिन पहले गायब हुई थी, जिसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, ऐसे में यह मामला देशभर में चर्चा में आ गया था. बताया जा रहा है कि अर्चना ने मंगलवार को अपने परिजनों से खुद ही संपर्क किया था, उसने अपनी मां को कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में तेजी से एक्टिव हुई और छात्रा की लोकेशन ट्रैस की गई. वहीं इस मामले में ग्वालियर के आरक्षक राम तोमर से पुलिस पहले से ही जानकारी जुटा रही थी, क्योंकि अर्चना तिवारी का टिकट उसी ने कराया था, जो उससे पिछले 2 साल से लगातार संपर्क में था. जिससे पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया है.
काठमांडू घूमने गई थी अर्चना तिवारी !
सूत्रों के मुताबिक अर्चना तिवारी नेपाल के काठमांडू घूमने गई थी और उसने खुद ही अपने लापता होने की स्क्रिप्ट लिखी थी. वहीं यह भी जानकारी सामने आ रही है कि उसके साथ इंदौर का एक युवक भी था, जहां वह काठमांडू में घूम रही थी. इस बीच उसने अपनी मां को कॉल किया था, जिससे पूरी जानकारी मिली, पुलिस ने लोकेशन खोजी और फिर उसे बरामद किया है. भोपाल जीआरपी पुलिस इस मामले में आज पूरी कहानी का खुलासा करने वाली है.
जीआरपी 1 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस
भोपाल जीआरपी पुलिस अर्चना तिवारी मामले में दोपहर एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. पुलिस कमिश्नर कार्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि 7 अगस्त से लेकर अब तक के पूरे मामले का पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाएगा. बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से पिपरिया तक गई थी, फिर वहां से ट्रेन में सामान छोड़कर आगे निकल गई थी, जो नेपाल के काठमांडू पहुंची थी. पुलिस इस मामले में आज पूरा खुासा करेगी.
कटनी में परिजन और पड़ोसी खुश
वहीं अर्चना तिवारी के मिलने के बाद कटनी में उनके परिजन और पड़ोसी भी खुश नजर आ रहे हैं. 12 दिन से लापता रही अर्चना तिवारी के मिलने की जानकारी जैसे ही कटनी में लोगों को मिली तो पड़ोसियों ने खुशी जताई और उसके सकुशल लौटने पर खुशी जताई. अर्चना तिवारी के पड़ोसी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो सकुशल घर लौट आए उनके घर के पड़ोस में रहने वाली अम्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि खुशी है कि अर्चना मिल गई है. वहीं परिजन उसकी सकुशल वापसी को लेकर भगवान की पूजा अर्चना और महामृत्युंजय का जाप करा रही थी. कटनी के पंडित पुष्पेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उसकी सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रार्थना हो रही थी. दरअसल, शुरुआत में इसे अपहरण समेत दूसरे मामलों से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जैसे-जैसे मामले की जांच तेज हुई तो इसमें अलग-अलग खुलासे हो रहे हैं. क्योंकि यह मामला अपहरण या उससे जुड़ा नहीं है.
