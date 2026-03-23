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MP में होगी सेना दिवस परेड, CM मोहन से मिले थल सेना प्रमुख, चीफ गेस्ट होंगे राजनाथ सिंह

Army Day Parade Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 'सेना दिवस परेड' होगी. जिसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट होंगे. इस दौरान सैन्य प्रदर्शनी भी राजधानी में लगाई जाएगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:08 PM IST
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भोपाल में होगी सेना दिवस परेड
भोपाल में होगी सेना दिवस परेड

Bhopal News: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भोपाल के दौरे पर हैं. जहां उन्होंने सोमवार के दिन सीएम मोहन यादव से मुलाकात की है. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. जिसमें राजधानी भोपाल में अगले साल सेना दिवस परेड होगी. इसके अलावा सैन्य प्रदर्शनी भी राजधानी में लगाई जाएगी. इस आयोजन में देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट होंगे. ऐसे में भोपाल सैन्य शक्ति की ताकत का गवाह बनेगा. वहीं मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए और प्रेरित करने पर भी सीएम मोहन यादव और सेना प्रमुख के बीच चर्चा हुई है. 

भोपाल में 'सेना दिवस' परेड होगी

सीएम मोहन यादव ने बताया कि अगले साल 15 जनवरी 2027 को भोपाल में भव्य 'सेना दिवस' परेड होगी. जिसकी शुरुआत 9 जनवरी से शुरू हो जाएगी. सीएम मोहन ने बताया कि भोपाल में सेना दिवस से संबंधित सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा 9 जनवरी से ही जमनी शुरू हो जाएगी. ताकि राजधानी समेत प्रदेश के लोग आयोजन के उद्देश्य के साथ-साथ सैना की विरासत और हमारे वीर सैनिकों की भावना को समझे और और उसे और मजबूती प्रदान करें. 9 जनवरी के दिन से ही राजधानी भोपाल में शौर्य संध्या और सैन्य प्रदर्शनी की शुरुआत हो जाएगी.  

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एमपी के लिए बड़ी मौका 

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भोपाल स्थिति सीएम हाउस पहुंचे जहां सीएम मोहन ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख के साथ विस्तार से चर्चा हुई है. जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए और प्रोत्साहित करना है. भोपाल में होने वाली परेड से प्रदेश के छात्रों को भी देश प्रेम से जुड़ने का मौका मिलेगा. बता दें कि पहले केवल सेना दिवस परेड दिल्ली में ही आयोजित होती थी. पहले यह परेड दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होती थी. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के अलग-अलग राज्यों में कराने को लेकर अनुमति दी है. ताकि हर राज्य के युवा देश की सेना को करीब से देख सके. कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सेना परेड आयोजित हो चुकी हैं. जबकि अब मध्य प्रदेश भी इस सूची में जगह बनाने वाला है. 

भोपाल में रोमांच होगा दोगुना 

भोपाल शहर में सेना परेड का रोमांच दोगुना होगा. क्योंकि इस शहर की भौगोलिक स्थिति शानदार है. बड़ा तालाब की वजह से यहां सेना के हेलीकॉप्टर्स के साथ-साथ वायु सेना के फाइटर जेट्स का रोमांचक एयर शो होगा. इसके अलावा यहां फ्लाईपोस्ट भी दिखेगा. जबकि सेना के शौर्य का नजारा भी देखने लायक होगा. जिसमें सभी हथियार भी दिखेंगे. ऐसे में इस आयोजन की तैयारियां जल्द शुरू होगी. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर से खलघाट के बीच 6-लेन होगा हाईवे, महाराष्ट्र के दो शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

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