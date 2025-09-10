MP विधानसभा में होगा बड़ा बदलाव, दिल्ली से भोपाल आए अधिकारी बन सकते हैं प्रमुख सचिव ?

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में उनकी जगह नए प्रमुख सचिव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है. वर्तमान में एमपी विधानसभा में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे अरविंद शर्मा का नाम इस पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है, खास बात यह है कि प्रमुख सचिव की नियुक्ति करना विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है, एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर खुद अरविंद शर्मा को दिल्ली में लोकसभा से प्रतिनियुक्ति पर लेकर भोपाल आए हैं, ऐसे में उनके प्रमुख सचिव बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा लग रही है, जल्द ही उनको लेकर जानकार सामने आ सकती है.

विधानसभा अध्यक्ष की पसंद हैं अरविंद शर्मा !

अरविंद शर्मा को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा से प्रतिनियुक्ति पर लाकर विधानसभा सचिव नियुक्त किया था, एक साल की प्रतिनियुक्ति पूरी होने के बाद उनका संविलियन विधानसभा में हो चुका है, वर्तमान में वे 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं और विधानसभा सेवा नियमों के अनुसार वे 62 साल की उम्र तक पद पर बने रह सकते हैं, ऐसे में यदि उन्हें प्रमुख सचिव बनाया जाता है, तो वे अगले दो सालों तक इस पद पर कार्य कर सकते हैं. क्योंकि वह जब प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली से भोपाल आए थे, तभी इस बात की संभावनाएं बढ़ गई थी. हालांकि अब तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है.

एपी सिंह की विदाई तय

वहीं एमपी विधानसभा में वर्तमान प्रमुख सचिव एपी सिंह को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वयं विदाई दी गई थी और सदन में विधायकों से शुभकामनाएं भी दिलाई गई थीं, जिससे यह साफ संकेत था कि अब उनका कार्यकाल और नहीं बढ़ाया जाएगा, एपी सिंह पहले ही 62 की उम्र में रिटायर हो चुके हैं और इसके बाद उन्हें दो साल का सेवा विस्तार और छह महीने की संविदा सेवा दी गई थी, जो अब 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

स्पीकर के पास है नियुक्ति का अधिकार

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिनियम के तहत प्रमुख सचिव की नियुक्ति का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, वे चाहें तो जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को भी यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन सूत्रों की मानें तो फिलहाल इस विकल्प की संभावना बेहद कम है. अरविंद शर्मा ही अध्यक्ष की प्राथमिकता में हैं और उनकी नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है. विधानसभा में सचिव के दो पद स्वीकृत हैं, फिलहाल एक पद पर अरविंद शर्मा कार्यरत हैं, जबकि दूसरा पद रिक्त है. यदि शर्मा को प्रमुख सचिव नियुक्त किया जाता है, तो सचिव के दोनों पद कुछ समय के लिए खाली रह सकते हैं, प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण फिलहाल नई नियुक्तियां रुकी हुई हैं. ऐसे में दोनों पदों की जिम्मेदारियां प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जा सकती हैं.

