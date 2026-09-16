‘माई के लाल हो तो...’ ओवैसी की बात पर भड़के BJP MLA, बोले- भारत में जिन्ना टाइप की औलाद पल रही है

रामेश्वर शर्मा का तीखा हमला

ओवैसी के इस तीखे हमले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने करारा पलटवार किया. शर्मा ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई मिसाइलें आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ चलती हैं, लेकिन जब भी आतंकवाद पर मिसाइल चलती है तो ओवैसी और कांग्रेस को परेशानी होने लगती है. उन्होंने ओवैसी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत में जिन्ना टाइप की औलादें पल रही हैं और देश में 5 बीवी 25 बच्चे वाला रवैया अब नहीं चलेगा. यूसीसी लागू होगी यह गृह मंत्री कह चुके हैं. मिसाइल से केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत में बैठे कुछ लोगों को भी दिक्कत होती है. ओवैसी बदतमीजी नहीं चलेगी. हिजड़ों की औलाद तुम हो गए हम मर्द की औलाद हैं.