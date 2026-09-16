‘माई के लाल हो तो...’ ओवैसी की बात पर भड़के BJP MLA, बोले- भारत में जिन्ना टाइप की औलाद पल रही है

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भोपाल में समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध में बुलाई गई जनसभा में सियासी पारा चढ़ गया. AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के मिसाइल वाले विवादित बयान पर तीखा पलटवार करते हुए खुली चुनौती दे दी. ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मंच से विधायक के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की. अब ओवैसी के इस पलटवार पर रामेश्वर शर्मा ने भी जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि भारत में भी जिन्ना टाइप की औलाद पल रही है...' दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है.
क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, मैंने रामेश्वर शर्मा का बयान सुना है, जिसमें उन्होंने करोंद चौराहे से काजी कैंप तक मिसाइल दागने की बात कही है. रामेश्वर शर्मा, तुम माई के लाल हो तो चलाओ में खड़ा मिलूंगा काजी कैंप में. मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे हिजड़ो के सामने नहीं झुकूंगा.
रामेश्वर शर्मा का तीखा हमला
ओवैसी के इस तीखे हमले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने करारा पलटवार किया. शर्मा ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई मिसाइलें आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ चलती हैं, लेकिन जब भी आतंकवाद पर मिसाइल चलती है तो ओवैसी और कांग्रेस को परेशानी होने लगती है. उन्होंने ओवैसी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत में जिन्ना टाइप की औलादें पल रही हैं और देश में 5 बीवी 25 बच्चे वाला रवैया अब नहीं चलेगा. यूसीसी लागू होगी यह गृह मंत्री कह चुके हैं. मिसाइल से केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत में बैठे कुछ लोगों को भी दिक्कत होती है. ओवैसी बदतमीजी नहीं चलेगी. हिजड़ों की औलाद तुम हो गए हम मर्द की औलाद हैं.
UCC को लेकर ओवैसी का बयान
वहीं, UCC को लेकर ओवैसी ने कहा कि, यह न सिर्फ इस्लाम के बल्कि संविधान के भी खिलाफ है. UCC इसलिए लाया गया कि हिंदुओं को छोड़ बाकी सब पर भी हिन्दू मैरिज नियम लागू हो. आदिवासियों को क्यों ucc से अलग रखा गया. मध्यप्रदेश के मुसलमानों का कायदे कानून अलग नहीं है. आदिवासियों के अलग है नियम है, तो मुसलमानों के भी अलग कायदे हैं.
ओवैसी ने आगे कहा कि, बीजेपी इस्लाम से मुसलमानों को दूर करना चाहती है. इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सका ये आरएसएस कौन सी खेत की मूली है. भारत में रहकर हम मुसलमान बनकर रहेंगे. संविधान हमें धर्म की आजादी देता है. इस्लाम को लेकर कहा जाता है कि यहां बेटियों को सम्मान नहीं मिलता है. इस्लाम में मां के पैरों में जन्नत का दर्ज दिया गया है. मुस्लिम महिला को अपने मर्द हिस्सेदारों में से हिस्सा मिलता है. वील पावर को नाम पर हिन्दू बेटियों का हक मारा जाता है. हम आरएसएस का लिखा हुआ नहीं मानते. हम संविधान को मानते हैं. मैं मध्यप्रदेश सरकार के फैसले को नहीं मानता.
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