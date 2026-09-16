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‘माई के लाल हो तो...’ ओवैसी की बात पर भड़के BJP MLA, बोले- भारत में जिन्ना टाइप की औलाद पल रही है

Bhopal News: भोपाल में UCC के विरोध में आयोजित एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विधायक के मिसाइल वाले बयान पर तीखा हमला बोला. रामेश्वर शर्मा ने भी इसके जवाब में पलटवार किया है.

Written ByRanjan BhagatEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 16, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:20 PM IST
‘माई के लाल हो तो...’ ओवैसी की बात पर भड़के BJP MLA, बोले- भारत में जिन्ना टाइप की औलाद पल रही है

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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