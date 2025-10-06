Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2949933
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने लिया ट्रांसफर से जुड़ा फैसला

Atithi Shikshak Transfer: मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आसानी होगी, सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी खबर
अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी खबर

MP Guest Teachers Transfer: एमपी सरकार ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे अतिथि शिक्षक भी अपने हिसाब से ट्रांसफर ले सकेंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की तरफ से लंबे समय से ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठ रही थी, जिसकी शुरुआत अब कर दी गई है. अतिथि शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से अब शिक्षक अपनी सुविधा के हिसाब से जिला या फिर स्कूलों में ट्रांसफर ले सकेंगे, ऐसे में अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है. 

ऑनलाइन होगी ट्रांसफर प्रक्रिया 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू हो रही अतिथि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. जहां गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल से यह संचालित की जाएगी. अतिथि शिक्षकों को यहां से आवेदन करना होगा और उसी के हिसाब से ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जहां शिक्षकों को उनके हिसाब से ट्रांसफर मिलेगा, यह सुविधा उन अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर रहेगी जो दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से अतिथि शिक्षकों की तरफ से इस सुविधा की मांग की जा रही थी, जिस पर सरकार ने अमल किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, क्या बैंकों में भी नहीं होंगे काम? जानें स्कूल-कॉलेज के अलावा क्या-क्या रहेगा बंद

8 अक्टूबर से आवेदन 

अतिथि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया भी जारी हो गई है, ट्रांसफर के लिए 8 अक्टूबर 2025  आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. वहीं 14 अक्टूबर 2025 को आवंटन सूची जारी होगी, जहां जॉइनिंग करने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच होगी, यानि इस तारीख तक ट्रांसफर के बाद शिक्षकों को ज्वाइन करना होगा. 

स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रांसफर की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसमें शोर सिफारिश बिल्कुल नहीं चलेगी और ऐसे में अतिथि शिक्षकों को शिक्षा पोर्टल 3.0 पर जाकर ही लॉगिन करके ट्रांसफर की प्रक्रिया को अपनाना होगा. वहीं पूरी जानकारी सही भरनी होगी, क्योंकि गलत जानकारी पर आवेदन निरस्त भी हो सकता है. 

ये भी पढ़ेंः वंदे भारत ट्रेन में मिलेगा वोल्वो जैसा आराम, भोपाल-जबलपुर रूट की से होगी शुरुआत​ 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

atithi shikshak transferMp atithi shikshakMP Guest Teachers

Trending news

bhopal news
स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली दरों में कटौती... क्या हैं वो 11 मांग
valmiki jayanti
MP: 7 अक्टूबर को छुट्टी, क्या बैंकों में नहीं होंगे काम? जानें क्या-क्या रहेगा बंद
MP Today Live
MP Today Live: ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर विवाद, भोपाल में कार में मिला मांस
Shivpuri News
चलती कार को ट्रक ने मारी टक्कर,नदी में डूबने लगा परिवार, फिर ग्रामीणों ने किया ऐसा..
mp news
MP में सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त,स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट
chhattisgarh news
छग में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, लास्ट डेट न भूलें
indore news
28 साल बाद इंदौर में महिला वनडे विश्व कप,आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड टीम
Kabirdham Accident News
बोड़ला में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-ट्रक की भिड़ंत में 5 की मौत, 5 गंभीर घायल
ujjain news
दिसंबर से शुरू होगा आउटर रिंग रोड का काम, 50 हेक्टेयर वनभूमि पर बनेंगी सड़कें
Morena news
मुरैना में भयंकर सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, 2 की मौत
;