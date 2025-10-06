MP के अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने लिया ट्रांसफर से जुड़ा फैसला

MP Guest Teachers Transfer: एमपी सरकार ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे अतिथि शिक्षक भी अपने हिसाब से ट्रांसफर ले सकेंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की तरफ से लंबे समय से ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठ रही थी, जिसकी शुरुआत अब कर दी गई है. अतिथि शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से अब शिक्षक अपनी सुविधा के हिसाब से जिला या फिर स्कूलों में ट्रांसफर ले सकेंगे, ऐसे में अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है.

ऑनलाइन होगी ट्रांसफर प्रक्रिया

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू हो रही अतिथि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. जहां गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल से यह संचालित की जाएगी. अतिथि शिक्षकों को यहां से आवेदन करना होगा और उसी के हिसाब से ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जहां शिक्षकों को उनके हिसाब से ट्रांसफर मिलेगा, यह सुविधा उन अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर रहेगी जो दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से अतिथि शिक्षकों की तरफ से इस सुविधा की मांग की जा रही थी, जिस पर सरकार ने अमल किया है.

8 अक्टूबर से आवेदन

अतिथि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया भी जारी हो गई है, ट्रांसफर के लिए 8 अक्टूबर 2025 आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. वहीं 14 अक्टूबर 2025 को आवंटन सूची जारी होगी, जहां जॉइनिंग करने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच होगी, यानि इस तारीख तक ट्रांसफर के बाद शिक्षकों को ज्वाइन करना होगा.

स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रांसफर की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसमें शोर सिफारिश बिल्कुल नहीं चलेगी और ऐसे में अतिथि शिक्षकों को शिक्षा पोर्टल 3.0 पर जाकर ही लॉगिन करके ट्रांसफर की प्रक्रिया को अपनाना होगा. वहीं पूरी जानकारी सही भरनी होगी, क्योंकि गलत जानकारी पर आवेदन निरस्त भी हो सकता है.

