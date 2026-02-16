कहीं आपको भी तो नहीं आया ये मैसेज...हो जाएं सावधान! भोपाल में महिला IAS अफसर की फोटो लगाकर ठगी की कोशिश

Bhopal News: राजधानी भोपाल में वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन के नाम का इस्तेमाल कर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है. अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से फर्जा प्रोफाइल बनाकर नगर निगम अधिकारी से संपर्क साधा. संस्कृति जैन वर्तमाम में भोपाल नगर निगम की कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं.

फर्जी अकाउंट बनाकर अज्ञात व्यक्ति ने नगर निगम के एक सहायक यंत्री (एई) को मैसेज भेजे और पैसों की मांग की. पैसेज देखकर सहायक यंत्री को शक हुआ, जिससे मामला सामने आ गया और किसी तकह की ठगी नहीं हो पाई. इससे पहले भी 7 नवंबर 2025 को उनके नाम से फेक अकाउंट बनाकर पैसे मांगने की कोशिश की गई थी. उस समय भी संस्कृति जैन ने लोगों को सावधान रहने की सलाद दी थी.

सहायक यंत्री ने कमिश्नर संस्कृति जैन को दी मामले की जानकारी

नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को एक फेक अकाउंट से WhatsApp मैसेज मिला, जिसमें एक अनजान नंबर था और कमिश्नर की फोटो लगी हुई थी. सहायक यंत्री को फेक अकाउंट से तीन मैसेज मिले. फिर उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया और कमिश्नर संस्कृति जैन को मामले की जानकारी दी.

नगर निगम कमिश्नर ने लोगों से की अपील

नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा, 'अगर कोई मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर और मेरी फोटो का इस्तेमाल करके पैसे मांग रहा है, तो कृपया मुझे तुरंत बताएं.'

भोपाल नगर निगम की कमिश्नर हैं संस्कृति जैन

संस्कृति जैन ने तीन बार UPSC एग्जाम पास किया है. 2014 में उन्होंने पूरे भारत में 11वीं रैंक हासिल की थी. पिछले महीने प्रशासनिक में फेरबदल के बाद, संस्कृति जैन जो पहले सिवनी की कलेक्टर थीं उनको भोपाल नगर निगम की कमिश्नर बनाया गया.

