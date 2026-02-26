भोपाल के मंत्रालय में चेक होगी अटेंडेंस, CM मोहन के निर्देश पर मॉनिटरिंग, रजिस्टर की होगी जांच

MP News: भोपाल के मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. अगर कोई भी अपनी ड्यूटी पर लेट आता है तो उसके लिए अब मुश्किल हो सकती है. क्योंकि मंत्रालय के वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में अब हाजिरी पर सख्ती दिखने वाली है. सीएम मोहन यादव के निर्देश पर यहां मॉनिटरिंग शुरू हो गई है. जहां अधिकारी और कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर चेक होंगे. बताया जा रहा है कि गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने सभी प्रमुख विभागों में जाकर उपस्थिति रजिस्टर चेक किए हैं.

भोपाल में होगी मॉनिटरिंग

दरअसल, सीएम मोहन यादव ने वल्लभ भवन में आज समय पर उपस्थिति को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव आज भोपाल से बाहर दौरे पर रहेंगे. ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हर विभाग की जांच होगी. अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार मॉनिटरिंग होगी. जहां तीनों कार्यालय में अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, आने जाने का समय और अनाधिकृत उपस्थिति की जानकारी संकलित होगी. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस काम को लेकर टीमें बनाई जा रही हैं, जो लगातार निगरानी करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम मोहन यादव ने दिए समय पालन के निर्देश

सीएम मोहन यादव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय का पालन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े कामों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को समझे और समय का पालन करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी लोग अपनी अनिवार्य उपस्थिति दें. सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर काम में लापरवाही बरती जाएगी तो फिर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

खास बात यह है कि सीएम मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन गुरुवार के दिन भोपाल से बाहर के दौरे पर रहेंगे. लेकिन, भोपाल के मंत्रालय में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उपस्थिति रजिस्ट्रर चेक किया जाए और उनके आने जाने का समय भी निश्चित किया जाए.

ये भी पढ़ेंः होली से पहले मध्यप्रदेश में थमेंगे बसों के पहिए, 2 मार्च से होगी बस स्ट्राइक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!