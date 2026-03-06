बाबा बागेश्वर बर्फीले पहाडों पर रहेंगे, कथा-दिव्य दरबार से रहेगी दूरी, एकांतवास में करेंगे भक्ति

Baba Bageshwar Meditation: बाबा बागेश्वर अगले एक महीने तक एकांतवास में जा रहे हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने ही दी है. इस दौरान वह दुनिया के नेटवर्क से दूर रहेंगे. कथा और दिव्य दरबार का आयोजन भी नहीं होगा. उनका कहना है कि वह गुरू आज्ञा से बर्फीले पहाडों पर जाकर साधना करेंगे. बताया जा रहा है कि इस दौरान वह मोबाइल-टीवी और इंटरव्यू से भी गायब रहेंगे. जबकि किसी तरह से कोई संपर्क भी नहीं रहेगा. बताया जा रहा है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस दौरान केवल भक्त और साधना में लीन रहेंगे.

उत्तराखंड के बद्रीनाथ में रहेंगे

बाबा बागेश्वर इस दौरान अगले एक महीने तक एमपी से दूर उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों पर जाएंगे और एकांतवास में साधना करेंगे. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हर तरह के संपर्क से कटकर ईश्वर भक्ति और साधना में लीन रहेंगे. बीते दिनों उन्होंने खुद अपनी इस गुप्त साधना को लेकर जानकारी दी थी. उनका कहना है कि विश्व कल्याण के लिए वह केवल भक्ति करेंगे. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वह बहुत कुछ पा चुके हैं इसलिए फिलहाल साधना करना जरूरी है. इसलिए वह साधना करने जा रहे हैं. क्योंकि उन्हें गुरू से आज्ञा और प्रेरणा मिली है.