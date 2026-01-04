भोपाल में शराब पीने से रोका तो बदमाशों का तांडव, महिला का सिर फोड़ा, युवक की तोड़ी पसलियां; जिंदा जला बकरा

Madhya Pradesh News In Hindi: राजधानी भोपाल के बाग मुगलियां इलाके से एक भयानक घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई हैं. घटना तब शुरू हुई जब पीड़ित परिवार ने अपराधियों को शराब पीने, गाली-गलौज करने और हंगामा करने से रोकने की कोशिश की. गुस्से में आकर अपराधियों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया. उन्होंने एक महिला के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई औक एक युवक का पैर फैक्चर कर दिया और उसकी पसलियां भी तोड़ दीं. बदमाशों ने छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा और पूरे घर में जमकर तोड़फोड़ की.

घर में घुसकर बदमाशों ने मचाया कोहराम

दरअसल, बाग मुगलियां इलाके में नशे की हालत में हंगामा कर रहे बदमाशों को रोकने की कोशिश एक परिवार को बहुत महंगी पड़ी. पीड़ितों के मुताबिक, बदमाशों ने पहले उन्हें गालियां दीं और फिर उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया. इस हमले में सुमन नाम की महिला को सिर में गंभीर चोटें आईं, जबकि अखिलेश साहनी के पैर फ्रैक्चर हो गए और पसलियां भी टूट गईं. बदमाशों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा और अधमरी हालत में छोड़ दिया। आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें एक जिंदा बकरा भी जल गया. इसके अलावा उन्होंने घर में आग लगाने की भी कोशिश की और बच्चों पर भी हमला किया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

यह भी पढ़ें: भोपाल के भीम नगर में सनसनी, घर के अंदिर मिला 21 साल के युवक का शव, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका

Add Zee News as a Preferred Source

कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल

पीड़ित परिवार का आरोप है कि अनुज और उसके गैंग ने मिलकर यह पूरा हमला किया. संदीप, भीम, अनुज और पवन पर हमले का आरोप लगा है. साथ ही यह भी दावा किया गया है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया और तो और, पीड़ित का मोबाइल नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया. इस घटना ने राजधानी में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!