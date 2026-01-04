Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3063231
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में शराब पीने से रोका तो बदमाशों का तांडव, महिला का सिर फोड़ा, युवक की तोड़ी पसलियां; जिंदा जला बकरा

Bhopal News: भोपाल के बाग मुगलियां इलाके में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं. नशे की हालत में हंगामा कर रहे कुछ लोगों को रोकने की कोशिश करने पर एक परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी. बदमाशों ने उनके घर पर हमला कर दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में शराब पीने से रोका तो बदमाशों का तांडव, महिला का सिर फोड़ा, युवक की तोड़ी पसलियां; जिंदा जला बकरा

Madhya Pradesh News In Hindi: राजधानी भोपाल के बाग मुगलियां इलाके से एक भयानक घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई हैं. घटना तब शुरू हुई जब पीड़ित परिवार ने अपराधियों को शराब पीने, गाली-गलौज करने और हंगामा करने से रोकने की कोशिश की. गुस्से में आकर अपराधियों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया. उन्होंने एक महिला के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई औक एक युवक का पैर फैक्चर कर दिया और उसकी पसलियां भी तोड़ दीं. बदमाशों ने छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा और पूरे घर में जमकर तोड़फोड़ की.

घर में घुसकर बदमाशों ने मचाया कोहराम
दरअसल, बाग मुगलियां इलाके में नशे की हालत में हंगामा कर रहे बदमाशों को रोकने की कोशिश एक परिवार को बहुत महंगी पड़ी. पीड़ितों के मुताबिक, बदमाशों ने पहले उन्हें गालियां दीं और फिर उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया. इस हमले में सुमन नाम की महिला को सिर में गंभीर चोटें आईं, जबकि अखिलेश साहनी के पैर फ्रैक्चर हो गए और पसलियां भी टूट गईं. बदमाशों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा और अधमरी हालत में छोड़ दिया। आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी में आग लगा दी, जिसमें एक जिंदा बकरा भी जल गया.  इसके अलावा उन्होंने घर में आग लगाने की भी कोशिश की और बच्चों पर भी हमला किया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

यह भी पढ़ें: भोपाल के भीम नगर में सनसनी, घर के अंदिर मिला 21 साल के युवक का शव, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका

Add Zee News as a Preferred Source

 

 कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल 
पीड़ित परिवार का आरोप है कि अनुज और उसके गैंग ने मिलकर यह पूरा हमला किया. संदीप, भीम, अनुज और पवन पर हमले का आरोप लगा है. साथ ही यह भी दावा किया गया है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया और तो और, पीड़ित का मोबाइल नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया. इस घटना ने राजधानी में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
शराब पीने से रोका तो बदमाशों का तांडव, महिला का सिर फोड़ा, युवक की तोड़ी पसलियां
vidisha news
छेड़छाड़ का विरोध करने पर सजा-ए-मौत, खुलेआम बदमाशों ने चाकुओं से गोदा...
indore news
इंदौर में दूषित पानी ने फिर बढ़ाई टेंशन,16 मौत के बाद एक ही दिन में मिले 65 नए मरीज
bhopal news
इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 138 पॉइंट पर पानी लीकेज दुरुस्त...
sagar news
6 महीने से नहीं मिली सैलरी, हड़ताल की राह पर सफाईकर्मी; इस दिन बंद रहेगा काम
MP farmers
एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी! इजराइल, ब्राजील जैसे विकसित देशों में भेजेगी सरकार
Pandit Pradeep Mishra
कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव से की RSS की तुलना, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल
ujjain news
न कोर्ट-कचहरी...न सीएम हेल्पलाइन, न्याय के लिए शनि देव के दरबार पहुंचा किसान
mp news
स्कॉर्पियो रोककर झोलाछाप डॉक्टर को कार से उतारा,बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर की हत्या
mp news
दीवार कैसे नहीं गिरेगी? मजिस्ट्रेट और युवक में हुआ विवाद, ढहा दिया अवैध निर्माण