'अपना त्योहार अपनों से व्यवहार..' दिवाली की रौनक के बीच बजरंग दल ने लगाए पोस्टर; सनातनियों से ही खरीदारी पर दिया जोर

Bajrang Dal Diwali Posters in Bhopal: दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में देशभर की सारी दुकानें दिवाली के सामानों से सज चुकी हैं. भारी संख्या में लोग दिवाली की शॉपिंग करने भी पहुँच रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी से एक अलग तस्वीर सामने आई है. भोपाल की गलियों में एक बार फिर से 'अपना त्योहार अपनों से व्यवहार' के पोस्टर्स लगाए गए हैं. ये पोस्टर्स विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल द्वारा लगाए गए हैं.

दिवाली से पहले भोपाल में लगे पोस्टर्स

पिछली बार की तरह इस बार भी भोपाल की गलियों में 'अपना त्योहार अपनों से व्यवहार' के पोस्टर्स लगे हैं. एक बड़ा सा बैनर शहर के रत्नागिरी चौराहे के पास भी देखा जा सकता है. बजरंग दल द्वारा इन पोस्टर्स के लगाए जाने का उद्देशय उन गरीब तबके के हिंदू व्यवसायों को बढ़ावा देना है, जिससे उनके घर भी दिया जल सके.

खरीदारी उनसे जो त्योहार को मानता हो

दरअसल, बजरंग दल ने अपनी बैठक में यह तय किया कि जो हिंदुओं के त्योहार को मानता हो, उसी से खरीदारी की जाएगी. सामान चाहे कोई भी हो, मिठाई, ज्वैलरी, या पटाके—खरीदारी उनसे ही होगी जो सनातनी होगा और जिसके घर में दीपावली के दीये जलेंगे. सरल शब्दों में कहें तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से यह सनातनियों से व्यवहार और व्यापार करने का फैसला लिया गया है.

मामले को लेकर सियासत तेज

बजरंग दल के इस फैसले के बाद से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है. रिपोर्ट की मानें तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस फैसले को उचित करार दिया है. उनका कहना है कि यह फैसला देश में स्वदेशी व्यवहार को जागृत करता है, साथ ही यह भी निश्चित करता है कि हिंदू अपने पवित्र त्योहार के लिए सामान सुरक्षित और स्वच्छ जगह से खरीदारी कर रहा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि यह फैसला सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ है. रिपोर्ट: अनिल नागर, भोपाल

