Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3228948
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Bakrid Holiday 2026: MP में बदल गई बकरीद की छुट्टी की तारीख, जानिए 27 या 28 मई...कब क्या रहेगा बंद?

Bakrid government holiday In MP: मध्य प्रदेश सरकार ने में बकरीद की छुट्टी को लेकर बड़ा बदलाव किया है.  सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार शाम इस संबंध में आदेश जारी किया, इसके अनुसार मध्य प्रदेश में पहले यह छुट्टी 27 मई के लिए घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे 28 मई कर दिया गया है. 

 

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 26, 2026, 07:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bakrid Holiday 2026: MP में बदल गई बकरीद की छुट्टी की तारीख, जानिए 27 या 28 मई...कब क्या रहेगा बंद?

Bakrid government holiday In MP: मध्य प्रदेश सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है. पहले यह छुट्टी 27 मई के लिए घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे 28 मई कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार शाम इस संबंध में आदेश जारी किए. 

नए निर्देशों के अनुसार 27 मई को सभी सरकारी कार्यालय और बैंक सामान्य रूप से खुल रहेंगे, जबकि 28 मई को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. बता दें, इससे पहले प्रशासन ने बकरीद की छुट्टी 27 मई को घोषित की थी. इसी को लेकर  यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से छुट्टी की तारीक बदलने की मांग की थी. संगठन के कोऑर्डिनेटर के अनुसार, मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि ईद-उल-जुहा के अवसर पर बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के तहत घोषित 27 मई के अवकाश को संशोधित कर 28 मई किया जाए.

28 मई को छुट्टी घोषित

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली और गुजरात सरकारों ने भी पहले घोषित अवकाश की तारीश में बदलाव करते हुए 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसी के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को संशोधित आदेश जारी किया है. जिसके बाद पूरे राज्य में सरकारी दफ्तर, बैंक और वित्तीय संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे. वहीं 27 मई को कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा. 

ये सब रहेगा बंद

बता दें, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, बकरीद की छुट्टी 27 मई 2026 को तय थी. हालाकि चांद दिखने की तारीख में बदलाव के कारण सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. यही कारण है कि बकरीद 27 मई के बजाय 28 मई को मनाई जाएगी और इसकी छुट्टी भी 28 मई को ही होगी. मध्य प्रदेश सरकार ने 28  मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस दिन पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. 

ये भी पढ़ें : ग्वालियर स्टेशन पर बदलेगा अनाउंसमेंट सिस्टम, ट्रेन रवाना होने से पहले मिलेगा संकेत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट 

TAGS

Bakrid Holiday

Trending news

Bakrid Holiday
Bakrid Holiday 2026: MP में बदल गई बकरीद की छुट्टी की तारीख, जानिए 27 या 28 मई
Twisha Sharma Case
अब ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI करेगी जांच, भोपाल में दर्ज की एफआईआर
Katni News
मंदिर की जमीन को लेकर कटनी में बवाल, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप
Padma Shri 2026
राष्ट्रपति भवन में बढ़ा एमपी-छत्तीसगढ़ का मान, इन 7 हस्तियों को मिला पद्मश्री सम्मान
Twisha Sharma Case
हर दिन 17 मौतें.. ट्विशा की कहानी, 'स्मार्ट' समाज में क्यों नहीं बुझ रही दहेज की आग?
betul news
‘घर बचा लो साहब..’,बैतूल के 70 परिवारों की गुहार, मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बढ़ा विवाद
Omkareshwar news
ओंकारेश्वर मंदिर में मार कुटाई मामले में बड़ी कार्रवाई, 6 कर्मचारियों पर एक्शन
Mohan Yadav
धार में बनेगा मां सरस्वती लोक, मां वाग्देवी की पूजा के बाद मोहन यादव ने दी सौगात
Twisha Sharma Case
CBI एंट्री के बाद ट्विशा केस में HC सख्त, सरकार ने सबूतों से छेड़छाड़ की जताई आशंका
indore news
बंद कमरे से आई बच्ची की चीख, दरवाजा खुलते ही सहम गए लोग, तुरंत पहुंची पुलिस