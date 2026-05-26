Bakrid Holiday 2026: MP में बदल गई बकरीद की छुट्टी की तारीख, जानिए 27 या 28 मई...कब क्या रहेगा बंद?

Bakrid government holiday In MP: मध्य प्रदेश सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है. पहले यह छुट्टी 27 मई के लिए घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे 28 मई कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार शाम इस संबंध में आदेश जारी किए.

नए निर्देशों के अनुसार 27 मई को सभी सरकारी कार्यालय और बैंक सामान्य रूप से खुल रहेंगे, जबकि 28 मई को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. बता दें, इससे पहले प्रशासन ने बकरीद की छुट्टी 27 मई को घोषित की थी. इसी को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से छुट्टी की तारीक बदलने की मांग की थी. संगठन के कोऑर्डिनेटर के अनुसार, मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि ईद-उल-जुहा के अवसर पर बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के तहत घोषित 27 मई के अवकाश को संशोधित कर 28 मई किया जाए.

28 मई को छुट्टी घोषित

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दिल्ली और गुजरात सरकारों ने भी पहले घोषित अवकाश की तारीश में बदलाव करते हुए 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसी के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को संशोधित आदेश जारी किया है. जिसके बाद पूरे राज्य में सरकारी दफ्तर, बैंक और वित्तीय संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे. वहीं 27 मई को कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा.

ये सब रहेगा बंद

बता दें, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, बकरीद की छुट्टी 27 मई 2026 को तय थी. हालाकि चांद दिखने की तारीख में बदलाव के कारण सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. यही कारण है कि बकरीद 27 मई के बजाय 28 मई को मनाई जाएगी और इसकी छुट्टी भी 28 मई को ही होगी. मध्य प्रदेश सरकार ने 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस दिन पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे.

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