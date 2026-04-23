भोपाल के इन स्थानों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक, पुलिस ने जारी किया आदेश, क्यों जानना जरुरी

MP News: भोपाल शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर अब धरना-प्रदर्शन नहीं हो पाएगा. भोपाल पुलिस कमिश्रर की तरफ से इन स्थानों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है. जहां धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं होंगे. यह शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल हैं. जहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अहम होता है. इसके अलावा इनमें ज्यादातर स्थान सीएम हाउस के पास हैं. इन स्थानों पर अब पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या अन्य किसी को यहां धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी.

भोपाल में इन स्थानों पर लगी रोक

भोपाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अब राजधानी के आकाशवाणी चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, किलोल पार्क चौराहा समेत उसके आसपास के इलाकों में भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकेगा. यह पूरा इलाका प्रतिबंधित घोषित किया गया है. ये सभी चौराहे भोपाल के प्रमुख मार्गों पर आते हैं. जहां दिनभर आवाजाही रहती है. यहां से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल समेत कुछ प्रमुख स्थानों पर आवाजाही लगातार बनी रहती है. यही वजह है कि भोपाल पुलिस ने इन स्थानों को विशेष क्षेत्र बनाते हुए यहां धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है. यहां पर जब भी धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति बनती है तो सबसे ज्यादा परेशानियां आम लोगों को होती हैं. कई बार एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियां भी यहां फंस चुकी हैं.

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भोपाल पुलिस ने बताया कि जब भी यहां धरना-प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाती है तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था बनाए अनुमति देना मुश्किल होता है. क्योंकि यह व्यस्त चौराहे रहते हैं. जहां कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था बदल जाती है. ऐसे में भोपाल पुलिस की तरफ से जारी किया गया है यह आदेश अब आने वाले दो महीनों तक प्रभावी रूप से लागू रहेगा. जहां किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या फिर हड़ताल पर रोक लगी रहेगी.

भोपाल पुलिस कमिश्नर के आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी. पुलिस का कहना है कि शहर में यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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