Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2972947
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

देसी गन का कहर! सैकड़ों लोगों की आंखें जलने के बाद कलेक्टर का एक्शन, बेचने, खरीदने और स्टॉक पर लगाया बैन

Bhopal News-राजधानी भोपाल में देसी गन यानी कार्बाइड पाइप गन पर प्रतिबंध लगाया गया है. कार्बाइड पाइप गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार रात यह आदेश जारी किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देसी गन का कहर! सैकड़ों लोगों की आंखें जलने के बाद कलेक्टर का एक्शन, बेचने, खरीदने और स्टॉक पर लगाया बैन

Ban on Carbide Gun-मध्यप्रदेश के भोपाल कार्बाइड पाइप गन पर प्रतिबंध लगाया गया है. कार्बाइड पाइप गन बेचता, खरीदता और स्टॉक करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. यह एक्शन कई लोगों की आंखों में आई समस्याओं के बाद लिया गया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार रात कार्बाइड गन को लेकर आदेश जारी किया है. इसकी जांच की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी गई है. एसडीएम पटाखा की रिटेल और थोक दुकानों पर जाएंगे और पड़ताल करेंगे. यह आदेश अगर दिवाली पहले जारी होता तो कई लोगों की जान जोखिम में आने से बच जाती. 

300 लोगों की जली आंखे
देसी पटाखा गन, देसी गन यानी कार्बाइड गन से प्रदेश भर में अब तक 300 लोगों की आंखों में जलन के मामले सामने आ चुके हैं. राजधानी भोपाल में ही 200 से ज्यादा लोगों की आंखे कार्बाइड गन से जल चुकी हैं. भोपाल के अलावा ग्वालियर, इंदौर, विदिशा समेत कई जगहों से भी इस तरह के मामले सामने आए हैं. ज्यादातर घटनाओं में हादसों के शिकार बच्चे हुए हैं. भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 36 मरीजों का इलाज चल रहा है. इनमें से 15 की सर्जरी की जा चुकी है. 

कलेक्टर ने मरीजों से की मुलाकात
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह हमीदिया अस्पताल पहुंचे और मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात की. कलेक्टर ने हर संभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले ही कार्बाइड पाइप गन को लेकर सभी एसडीएम को कार्रवाई करने को कहा था. इसके चलते पटाखा मार्केट में जांच की गई. बैरसिया, गोविंदपुरा समेत कई पटाखा मार्केट से 55 गन जब्त की जा चुकी हैं. बता दें कि दिवाली के देवउठगी ग्यारस भी इसकी बिक्री होती है. इसलिए कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी करते हुए सभी एसडीएम को कार्रवाई करने को कहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टर ने आदेश जारी किया
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे तैयार कर विक्रय किए जा रहे हैं. जिससे आम नागरिकों की सुख, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक हित में और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किए जाते हैं.

कोई भी व्यक्ति या संस्था, व्यापारी प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइयों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे का निर्माण नहीं करेगा. न ही उन्हें खरीदेगा और बेचेगा. अवैध संशोधित पटाखे की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाती है. एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे.

यह भी पढ़ें-MP में देसी पटाखा गन बनी काल! 150 लोगों की फूटीं आंख, भोपाल में सबसे ज्यादा मामले

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newscarbide gun

Trending news

chhatarpur news hindi
चेलों से सावधान ये डुबा रहे बाबाओं का नाम! क्यों धीरेंद्र शास्त्री ने कह दी बड़ी बात
mp news
दलित युवक मारपीट मामले पर भड़का सवर्ण समाज, जाटव समाज से संबंध खत्म करने का ऐलान
jhabua news
मुंह में रखकर फोड़े 7 रस्सी बम, आठवें ने फाड़ दिया जबड़ा; चेहरे के उड़ गए चिथड़े
mp news
पुलिसकर्मी बने फर्जी शिकायतकर्ता, CM हेल्पलाइन पर दर्ज कराईं दर्जनों शिकायतें
Hanuman Dhara Mandir
लंका जलाने बाद हनुमान जी ने यहां शांत की थी पूंछ की जलन, आज भी बहती है शीतल जलधारा
mp news
MP बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में 9 उपाध्यक्ष
chhattisgarh news
जादू-टोना के शक में रूह कंपाने वाली वारदात, भतीजे ने बुआ को कुल्हाड़ी से काटा
indore news
पेंटहाउस में आग लगने के बाद दम घुटने से कांग्रेस नेता की मौत, पत्नी की हालत गंभीर
mp news
प्रेम-प्रसंग विवाद पर बवाल, कटनी में थाने पर हमला, पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा
raipur news
वर्दी पर दाग! SI की पत्नी ने सीनियर IPS पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, DGP से शिकायत