देसी गन का कहर! सैकड़ों लोगों की आंखें जलने के बाद कलेक्टर का एक्शन, बेचने, खरीदने और स्टॉक पर लगाया बैन

Bhopal News-राजधानी भोपाल में देसी गन यानी कार्बाइड पाइप गन पर प्रतिबंध लगाया गया है. कार्बाइड पाइप गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार रात यह आदेश जारी किया है.
Ban on Carbide Gun-मध्यप्रदेश के भोपाल कार्बाइड पाइप गन पर प्रतिबंध लगाया गया है. कार्बाइड पाइप गन बेचता, खरीदता और स्टॉक करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. यह एक्शन कई लोगों की आंखों में आई समस्याओं के बाद लिया गया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार रात कार्बाइड गन को लेकर आदेश जारी किया है. इसकी जांच की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी गई है. एसडीएम पटाखा की रिटेल और थोक दुकानों पर जाएंगे और पड़ताल करेंगे. यह आदेश अगर दिवाली पहले जारी होता तो कई लोगों की जान जोखिम में आने से बच जाती.
300 लोगों की जली आंखे
देसी पटाखा गन, देसी गन यानी कार्बाइड गन से प्रदेश भर में अब तक 300 लोगों की आंखों में जलन के मामले सामने आ चुके हैं. राजधानी भोपाल में ही 200 से ज्यादा लोगों की आंखे कार्बाइड गन से जल चुकी हैं. भोपाल के अलावा ग्वालियर, इंदौर, विदिशा समेत कई जगहों से भी इस तरह के मामले सामने आए हैं. ज्यादातर घटनाओं में हादसों के शिकार बच्चे हुए हैं. भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में 36 मरीजों का इलाज चल रहा है. इनमें से 15 की सर्जरी की जा चुकी है.
कलेक्टर ने मरीजों से की मुलाकात
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह हमीदिया अस्पताल पहुंचे और मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात की. कलेक्टर ने हर संभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले ही कार्बाइड पाइप गन को लेकर सभी एसडीएम को कार्रवाई करने को कहा था. इसके चलते पटाखा मार्केट में जांच की गई. बैरसिया, गोविंदपुरा समेत कई पटाखा मार्केट से 55 गन जब्त की जा चुकी हैं. बता दें कि दिवाली के देवउठगी ग्यारस भी इसकी बिक्री होती है. इसलिए कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी करते हुए सभी एसडीएम को कार्रवाई करने को कहा है.
कलेक्टर ने आदेश जारी किया
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे तैयार कर विक्रय किए जा रहे हैं. जिससे आम नागरिकों की सुख, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक हित में और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किए जाते हैं.
कोई भी व्यक्ति या संस्था, व्यापारी प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइयों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे का निर्माण नहीं करेगा. न ही उन्हें खरीदेगा और बेचेगा. अवैध संशोधित पटाखे की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाती है. एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे.
