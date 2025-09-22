भोपाल में गरबा पंडालों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, 'भाईजान' की एंट्री बैन; पकड़े जाने पर...
भोपाल में गरबा पंडालों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी, 'भाईजान' की एंट्री बैन; पकड़े जाने पर...

Bhopal News: भोपाल के गरबा पंडालों में गैर हिंदूओं की एंट्री बैन कर दी गई है. इसको लेकर हिंदू संगठनों ने एक विवादित पोस्टर भी जारी किया है. जिस पर लिखा है कि गरबा पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:16 PM IST
भोपाल । शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. वहीं, अब गरबा पंजल की तैयारी भी शुरू हो गई है. इन सबके बीच राजधानी भोपाल में गरबूा पंडाल के बाहर हिंदू संगठन बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं. जिस पर लिखा है कि गरबा पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी. वहीं, इस विवादित होर्डिंग ने माहौल गरमा दिया है. 

दरअसल, भोपाल के गरबा पंडालों में भाईजान की एंट्री रोकने को लेकर हिंदू संगठनों ने गाइडलाइन जारी की है. इसको लेकर गरबा पंडालों के बाहर होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं. इस पोस्टर पर जूते-चप्पल और लाठी की विवादित तस्वीरें भी छपी हैं. वहीं, पोस्टर पर लिखा है.  “जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी”. वहीं, अवधपुरी में श्री कृष्ण सेवा समिति के हिंदू संगठन के इस पोस्टर को लेकर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. यहां मौजूद कुछ युवकों ने विवादित और अपमानजनक नारे भी लगाए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गरबा पंडाल में प्रवेश के नियम
गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए हिंदू संगठनों ने नियम भी बनाया है. जो लोग इस पंडाल में प्रवेश करेंगे, उनके माथे पर तिलक हाथ में कलावा होना चाहिए. साथ ही उनके आधार कार्ड की भी जांच की जाएगी. इसके अलावा उसे गंगाजल-गोमूत्र से आचमन करना होगा और मां दुर्गा की तस्वीरों को नमन करना होगा.

श्री कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष गोपाल तोमर ने कहा, “जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, मां-बहनों का सम्मान करते हैं, देवी को देवी मानते हैं, उनका स्वागत है. यह नियम परंपराओं का अपमान करने वालों के लिए बनाए गए हैं. जो लोग सनातन गंगाजल नहीं पीते होंगे हाथ में कलावा नहीं होगा और पकड़े जाने पर दूसरे धर्म का पाया जाता तो उसको हम सनातन में वापस लाएंगे. अगर नहीं आते हैं तो जूते चप्पल लठ सबसे उनका स्वागत किया जाएगा.

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिय, भोपाल

