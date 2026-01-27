MP में आज बैंक रहेंगे बंद! 5 डे वर्किंग की मांग पर हड़ताल, 40,000 कर्मचारी काम पर नहीं

MP Bank Strike on 27 January: आज 27 जनवरी (मंगलवार) को देश भर में बैंक कर्मचारी अपनी लंबे समय से चली आ रही पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बुलाई है. हड़ताल का मुख्य कारण सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के बीच बातचीत का विफल होना है. बैंक यूनियनों का आरोप है कि 2023 में एक समझौता हुआ था कि कर्मचारियों को महीने के सभी शनिवार को छुट्टी देने के बदले सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 40 मिनट ज़्यादा काम करना होगा. यह प्रस्ताव पिछले दो सालों से केंद्र सरकार के पास लंबित है. वहीं इसी के विरोध में और हड़ताल को लेकर यूनियनों की बैठकें सोमवार, 26 जनवरी को भोपाल में भी हुई थीं.

यूनियन अधिकारी वी.के. शर्मा के अनुसार, मार्च 2025 में भी हड़तालका आह्वान किया गया था, लेकिन सरकार से आश्वासन मिलने के बाद उसे टाल दिया गया था. हालांकि अब तक कोई ठोस फैसला नहीं होने के कारण बैंक कर्मचारियों का सब्र खत्म हो गया है.

एमपी में 40,000 कर्मचारी काम पर नहीं

इस हड़ताल का मध्य प्रदेश में भी व्यापक असर हो रहा है, जहां लगभग 7,000 ब्रांच बंद रहेंगी और 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे. पूरे देश में इस हड़ताल ने पब्लिक सेक्टर बैंकों, प्राइवेट बैंकों, विदेशी बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज को ठप कर दिया है. आम जनता को चेक क्लियरिंग, ड्राफ्ट और कैश निकालने जैसी सेवाओं में काफी परेशानी हो रही है.

5 डे वर्किंग की मांग पर हड़ताल

बैंक यूनियनों की मुख्य मांग बैंकिंग इंडस्ट्री में पांच दिन का वर्किंग वीक लागू करना है, जिसमें मौजूदा सिस्टम के अनुसार सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार के बजाय सभी शनिवार को छुट्टी घोषित किया जाए. वी.के. शर्मा ने बताया कि 2015 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और केंद्र सरकार के साथ हुए एक समझौते में इस पर सहमति बनी थी. यह प्रस्ताव 2023 में केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन पिछले दो सालों से मंज़ूरी पेंडिंग है. सरकार की चुप्पी के कारण अब बैंक यूनियनों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है.

