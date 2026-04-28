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MP में कर्मचारियों-अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, 1 से 30 मई तक नहीं मिलेगा एक दिन का भी अवकाश

mp news: मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 मई से 30 मई तक 6 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है. इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले एक महीने तक किसी तरह की भी छुट्टी नहीं दी जाएगी. 

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:54 PM IST
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ban on government employees leave till 30 may 2026: मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 मई से 30 मई तक 6 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है. इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले एक महीने तक किसी तरह की भी छुट्टी नहीं दी जाएगी. भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का ऐलान किया है. जिन अधिकारियों की ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है उनपर ये आदेश सख्ती से लागू किया जाएगा. 

छुट्टियों पर लगी रोक
जारी आदेश में कहा गया है कि भोपाल में जनगणना 2027 की शुरूआत हो रही है. इसके पहले चरण का काम मकानों की सूची बनाना और उनकी गणना करने का काम  1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक चलेगा. जिन भी अधिकारियों की ड्यूटी जनगणना पर लगाई है उनकी पूरे मई महीने की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं. ये आदेश शहर के 6000 अधिकारी और कर्मचारियों के लिए लागू की गई है जिन्हें जनगणना की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

कब दी जाएगी छुट्टी
आदेश में कहा गया है कि अतिआवश्यक पारवारिक कार्य है या कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही आपको अवकाश दिया जाएगा. ऐसे में उस अधिकारी को कार्यालय प्रमुख से अनुमति लेना होगी. कार्यालय प्रमुख के कंफर्मेशन के बाद ही लीव अप्रूव होगी. सरल शब्दों में कहे तो भोपाल में मकानों की गिनती का काम 1 मई से शुरू हो रहा है जिसके कारण सरकारी स्टाफ की छुट्टियां 1 महीने के लिए रद्द कर दी गई हैं.

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स्व-गणना और हाउस लिस्टिंग
बता दें कि सीएम मोहन यादव ने 'स्व-गणना'पोर्टल की शुरुआत की है. 16 अप्रैल से इसकी शुरूआत हुई थी  जो 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा. 'स्व-गणना' के तहत आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं. 30 अप्रैल से स्व-गणना का काम खत्म होगा और एक मई से दूसरा चरण शुरू होगा जिसमें हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा. हाउस लिस्टिंग से सरकार को ये पता चलेगा कि कहां-कहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है.

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