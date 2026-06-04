Bhopal News: बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर होगा वाग्देवी भोजपाल विश्वविधालय, मिली मंजूरी

Bhopal News: भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में संस्थान का नाम "वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय" रखने की अनुशंसा की गई. बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई, और अब इसे अंतिम अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा.

नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना ​​है कि नाम बदलने के प्रस्ताव के संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा. विश्वविद्यालय का आधिकारिक नाम केवल सरकारी मंजूरी मिलने के बाद ही बदला जा सकता है. इस निर्णय के संबंध में चर्चाएं शैक्षणिक और सामाजिक, दोनों ही स्तरों पर पहले ही शुरू हो चुकी हैं.

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वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय होगा नाम

हालांकि कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई. डीन ताहिरा अब्बासी ने नाम बदलने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई. इसके बावजूद परिषद ने नाम बदलने की सिफारिश को आगे बढ़ाने का फैसला किया.अब नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा. अब सभी की नजरें राज्य सरकार पर टिकी हैं, जहां इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. यदि सरकार द्वारा इसे मंजूरी मिल जाती है, तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर "वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय" कर दिया जाएगा.

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